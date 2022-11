Střelba jako z kanónu! Sušice si na závěr udělala ze soupeře trhací kalendář

2. kolo Poháru PKFS: Měcholupy - Stříbro 4:0, Chlumčany - Nýrsko 2:2 (6:5 na penalty), Horšovský Týn - Mochtín 8:6 po prodloužení. Česká divize dorostu do 19 let: Klatovy – Přeštice 0:1. Česká divize dorostu do 17 let: Klatovy – Přeštice 2:1. Krajská soutěž dorostu, skupina B: Chanovice & Svéradice – Kolinec 1:4, Žákava – Sušice 2:0, Klášter – Luby & Švihov B 1:1, Okula Nýrsko – Sparta Radkovice 8:2, Spálené Poříčí – Hradešice & Kvasetice 7:2.

Srandovní pohár?! Na Dynamu se po remíze šlo do prodloužení, v Chlumčanech ne...

Česká liga žáků U13: Aritma Praha – Klatovy 1:2. Česká liga žáků U12: Aritma Praha – Klatovy 8:4. Krajský přebor starších žáků: Klatovy – Vejprnice 3:0, Sušice – Luby 2:2, Jiskra Domažlice – Horažďovice & Svatobor Hrádek 2:4, Košutka Plzeň – Nýrsko & Železná Ruda 4:2. Krajský přebor mladších žáků: Klatovy – Vejprnice 10:2, Sušice – Luby 1:2, Jiskra Domažlice – Horažďovice & Svatobor Hrádek 1:3, Košutka Plzeň – Nýrsko & Železná Ruda 12:3.

Domácí nebyli lepší, ale spíš šťastnější, prohlásil Heimlich po prohře v Losiné

Lední hokej

2. liga, skupina Západ: SHC Klatovy – HC Benátky nad Jizerou 3:4, SHC Klatovy - Piráti Chomutov 1:6. Krajská soutěž, skupina A: SKP Rapid Plzeň – TJ Start Luby nehlášeno, Sokol Malá Víska – HC Buldoci Stříbro 4:0.

VIDEO: Hokejisté nestačili na Piráty. Chomutov zaslouženě vyhrál, uznal kouč

Klatovská hokejová liga: HC Warriors Kdyně – HC West Indian 2018 5:2. Šumavská liga amatérského hokeje: HC Poběžovice – HC 2009 Nýrsko 1:2, AHC Vačice – HC El Barto 9:1, HC Vizi Auto – HC Tomahawk 11:4, HC Vícenice – HC Tango Klatovy 2:4 (zápasy se hrály na zimním stadionu Klatovy).

Kdyně zlomila odpor Indiánů ve druhé třetině, souboj velikánů byl odložen

Volejbal

Krajský přebor mužů I. třídy: SK Volejbal Klatovy – USK Slavia Plzeň B 0:3 a 1:3. Krajský přebor žen I. třídy: SK Volejbal Klatovy B – VK Rokycany 1:3 a 1:3. Krajský přebor dívek do 20 let: SK Volejbal Klatovy – VK Rokycany 0:2, Vejprnice B – SK Volejbal Klatovy 0:2, SK Volejbal Klatovy – Letná 2:0.

Klatovy nestačily na béčko Slavie. Rozhodla zkušenost i nižší chybovost soupeře

Basketbal

2. liga mužů, skupina A: BK Klatovy – SKB Rokycany 90:89 po 2. prodloužení, BK Klatovy - BK Lokomotiva Plzeň B odloženo. Nadregionální liga kadetů U17: BK Klatovy – BK Beroun 53:31. Celostátní liga kadetek U17: DbaK Plzeň – BK Klatovy 41:101, BK Klatovy – DbaK Plzeň odloženo.

Klatovští skolili Rokycany až ve druhém prodloužení, díky „last minute" trojce

Žákovská liga mladších žáků U14: Sokol Vyšehrad – BK Klatovy 11:150. Žákovská liga mladších žákyň U14: BK Klatovy- BK Strakonice 37:8, Sokol Kladno - BK Klatovy 52:78. Celostátní liga juniorů U19: BK Jiskra Domažlice - BK Klatovy 70:72. Žákovská liga starších žáků U15: BK Jiskra Domažlice - BK Klatovy 46:115. Krajský přebor nejmladších minižáků U11: BK Klatovy - DBaK Plzeň 32:35 a 59:37.

Vanka si na ME WAKO zlomil palec. Tohle je prostě fight life, pousmál se bijec

Florbal

Plzeňská liga mladších žáků: Sport Club Klatovy dívky – TJ Tlučná 3:3, Sport Club Klatovy dívky – FBC Plzeň blue 3:6, Sport Club Klatovy dívky – FBŠ Slavia Plzeň red 1:2 (zápasy se hrály v Plzni na Lokomotivě).

Nadějní plavci z Klatov přivezli z krajských přeborů pět cenných kovů

Stolní tenis

1. liga žen, skupina A: KST Klatovy – KST ZŠ Vyšší Brod 6:4. Divize mužů: KOC Sušice – Kdyně 5:10, KST Klatovy – Nezvěstice 10:2, KOC Sušice – Jiskra Domažlice 4:10, KST Klatovy – Sokol Horní Bělá 10:8. Krajský přebor 1. třídy, skupina A: Město Zbiroh – TJ STOTEN Horažďovice 6:10, Skomelno – Plánice 10:1, Skomelno – TJ STOTEN Horažďovice 5:10, Město Zbiroh – Plánice 10:7.

Stolní tenisté doma přejeli Nezvěstice a v úporné bitvě zdolali Horní Bělou

Krajský přebor 1. třídy, skupina B: KST Klatovy B – TJ STOTEN Horažďovice B 4:10, Pocinovice – TJ STOTEN Horažďovice B 6:10, KST Klatovy B – SK Nevid 7:10. Krajský přebor 2. třídy, skupina B: KOC Sušice B – Kožlany 10:2, KOC Sušice B – Osek u Rokycan 10:7.

PODÍVEJTE SE: Musheři, psi, krásná příroda a rekord. Břežanská stopa se vydařila

Běh, běžecký sport

28. ročník Běhu okolo Práchně: 1. Ondřej Teska (Atletika Klatovy, 19:32), 2. Pavel Štěpáník (AK Škoda Plzeň, 19:55), 3. Luboš Kůra (Klatovy, 21:08), 4. Vojtěch Opl (Atletika Klatovy, 21:28), 5. Pavel Ehrlich (JKM Strakonice, 22:23). Pozn.: závod byl součástí Ešus ligy.

Kam o víkendu za sportem? Na hokej, basketbal, volejbal, ale i florbal a rugby

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga: Topovky Řenče – Plánice 6:1, Andělky Chanovice – PS Křeč Mochtín 0:7, Sokolky Neznašovy – Kobra Stars Bolešiny 0:7 (všechny zápasy se hrály ve sportovní hale v Plánici).

FOTO, VIDEO: Křečandy nasypaly Andělkám sedmičku, ostrými pálila i Kobra