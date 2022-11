OHLASY, FOTO, VIDEO: Třaskavé derby fotbalistek skončilo na Rozvoji remízou

Okresní přebor: Malý Bor - Kašperské Hory 4:4, Janovice - Sušice B 3:6, Nezamyslice - Vrhaveč 1:4, Švihov - Plánice 5:0, Chudenice - Hradešice 3:4, Nýrsko B - Luby B 0:1, Veřechov - Dlouhá Ves 3:0. III. třída: Janovice B - Budětice 4:3, Kolinec - Měčín 4:1, Žihobce - Hartmanice 2:1, Svéradice B - Mochtín B 2:1, Bolešiny B - Ž. Ruda 1:3, Běšiny - V. Hydčice 4:3, Svatobor Hrádek B - Měcholupy B 3:1. IV. třída, skupina B: Ježovy - Zavlekov 2:1.

Česká divize žen, skupina C: Klatovy - Domažlice 1:1. Česká divize dorostu U19: Klatovy - Lokomotiva České Budějovice 0:3. Česká divize dorostu U17: Klatovy - Lokomotiva České Budějovice 9:0. Krajský přebor staršího dorostu: Vejprnice - Horažďovice & Sv. Hrádek 2:1, Luby & Švihov - Košutka Plzeň 1:5.

Krajský přebor mladšího dorostu: Slavia Vejprnice - Horažďovice & Sv. Hrádek 2:2, Luby & Švihov - Košutka Plzeň 2:3. Krajská soutěž dorostu, skupina B: Svéradice & Chanovice - Start Luby & Švihov B 3:3, Hradešice & Kvasetice - Kolinec 0:4, Okula Nýrsko - Sušice 2:2.

Česká liga žáků U13: Dynamo České Budějovice - Klatovy 16:3. Česká liga žáků U12: Dynamo České Budějovice - Klatovy 37:0. Krajský přebor starších žáků: Tachov - Horažďovice & Sv. Hrádek 2:2, Klatovy - Nýrsko & Železná Ruda 1:9, Sušice - Křimice 2:0, Košutka Plzeň - Luby 15:1. Krajský přebor mladších žáků: Tachov - Horažďovice & Sv. Hrádek 1:5, Klatovy - Nýrsko & Železná Ruda 11:1, Sušice - Křimice 7:0, Košutka Plzeň - Luby 1:3.

Okresní přebor starších žáků: Chudenice & Koloveč - Bolešiny 3:7, Kolinec - Pačejov & Chanovice 1:8, Strážov - Horažďovice & Sv. Hrádek B 3:1, Luby B - Švihov 6:1. Okresní přebor mladších žáků: Chanovice & Kasejovice - Horažďovice & Sv. Hrádek B 4:1, Bolešiny - Luby B 1:4, Strážov - Sušice B 0:11.

Lední hokej

2. liga, skupina západ: HC Děčín - SHC Klatovy 5:0, SHC Klatovy - HC Kobra Praha 4:2. Krajská liga: HC Klatovy B - HC Rebel Město Nejdek 4:5 po samostatných nájezdech. Krajská soutěž, skupina A: Klabava - Start Luby nehráno, Sokol Malá Víska - TJ Město Zbiroh 9:2. Klatovská hokejová liga: HC Čápi - AHC Gladiators 0:18, HC West Indian 2018 - AHC Dynamo 1:7. Šumavská liga amatérského hokeje: HC El Barto - HC Vizi Auto 0:4.

Regionální liga juniorů: HC Klatovy - HC Meteor Třemošná 1:17. Regionální liga dorostu: HC Klatovy - HC Domažlice 7:3, Spartak Žebrák - HC Klatovy 2:1. Liga starších žáků B: HC Klatovy - HC Domažlice 4:11. Liga mladších žáků A: HC Klatovy - HC Kobra Praha 16:4, HC Pilsen Wolves - HC Klatovy 14:6. Liga mladších žáků B: HC Klatovy - HC Pilsen Wolves 17:12, HC Škoda Plzeň - HC Klatovy 27:3.

Stolní tenis

1. liga žen, skupina A: KST Kallich Litoměřice – KST Klatovy 5:5, TJ Sokol Stodůlky – KST Klatovy 0:10. Divize mužů: TJ Sokol Nezvěstice – KOC Sušice 10:1, SKUŘ Plzeň C – KST Klatovy 3:10, TJ Sokol Horní Bělá – KOC Sušice 10:1, Union Plzeň B – KST Klatovy 9:9. Krajský přebor 1. třídy, skupina A: Plánice – Union Plzeň C 10:3, Horažďovice – Klabava 10:3, Plánice – Klabava 9:9, Horažďovice – Union Plzeň C 10:7.

Krajský přebor 1. třídy, skupina B: Horažďovice B – Sokol Těně 10:5, TTC Horšovský Týn – KST Klatovy B 10:4, Horažďovice B – Mirošov 6:10, Slavoj Stod – KST Klatovy B 10:4. Krajský přebor 2. třídy, skupina B: Chodová Planá - KOC Sušice B 8:10, Bor C - KOC Sušice B 6:10.

Ostatní sporty

Krajský přebor žen I. třídy, 5. a 6. kolo: SK Volejbal Klatovy B – SK Volejbal Klatovy 1:3 (-23, -22, 18, -19) a 3:1 (9, -22,1 6, 19). BASKETBAL, 1. kolo Českého poháru: Lokomotiva Plzeň B - BK Klatovy 87:53.

RUGBY, Pohár ragby XV, 2. zápas semifinále (skupina E): Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice - AMMOR ragby (společenství Rakovníka, Kralup nad Vltavou a Plzně) 66:3.

