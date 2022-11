Béčko Klatov smetlo Bolešiny. Povinné a zasloužené tři body, lebedil si Partyngl

Okresní přebor: Kašperské Hory – Okula Nýrsko B 1:4, Sokol Vrhaveč – Sokol Chudenice 4:5, Tatran Dlouhá Ves – Dukla Janovice 3:5, Plánice – Nezamyslice 3:3, Hradešice – Malý Bor 4:0, Sušice B – Švihov 2:2, Start Luby B – Veřechov 3:0. III. třída: Měcholupy B – Žihobce 8:2, Velké Hydčice – Svéradice B 3:0, Železná Ruda – Sv. Hrádek B 9:2, Budětice – Kolinec 2:1, Hartmanice – Dukla Janovice B 2:0, Měčín – Běšiny 5:2, Mochtín B – Bolešiny B 2:2.

Třetí plichta v řadě. Svéradice doma remizovaly s Chotěšovem, bod je pro ně málo

IV. třída, skupina A: Dešenice – Dlažov 7:1, Spůle – Neznašovy 1:2, Vrhaveč B – Strážov B 2:0. IV. třída, skupina B: Kvasetice – Zavlekov 2:3, Milčice – Myslív 2:1, Křenice – Ježovy 0:5. IV. třída, skupina C: Hory Matky Boží – Nalžovské Hory 1:3, Žichovice – Sušice C 1:5, Velhartice – Sokol Hradešice B 0:3.

IV. TŘÍDA: Podzim má za sebou derniéru. Kdo si na jaře zahraje o postup?

Česká divize žen, skupina C: Hradiště – Klatovy 3:1. Česká divize dorostu do devatenácti let: Tachov – Klatovy 2:2. Česká divize dorostu do sedmnácti let: Tachov – Klatovy 0:5. Krajský přebor staršího dorostu: Sportovní škola Plzeň – Horažďovice & Svatobor Hrádek 7:0.

OBRAZEM: Strážov zabral, doma udolal Štěnovice. Obě branky dal Ivan Hryhorak

Krajský přebor mladšího dorostu: Sportovní škola Plzeň – Horažďovice & Svatobor Hrádek 1:2. Krajská soutěž dorostu, skupina B: Plzeň Letná – Svéradice & Chanovice 5:0, Sušice – Sokol Hradešice & Kvasetice 5:0, Start Luby & Švihov B – Okula Nýrsko 0:2, Sokol Kolinec – Radkovice 6:2.

Zase ten Melka. Hattrick kanonýra nasměroval Hradešice k výhře a druhému místu

Česká liga žáků, skupina A: Klatovy U13 – Petřín Plzeň U13 3:10, Klatovy U12 – Petřín Plzeň U12 1:2. Krajský přebor starších žáků: Přeštice – Sušice 1:1, Luby – Rapid Plzeň 0:5, Stříbro – Klatovy 4:1, Horažďovice & Sv. Hrádek – Košutka 1:0. Krajský přebor mladších žáků: Přeštice – Sušice 3:8, Luby – Rapid Plzeň 2:1, Stříbro – Klatovy 3:13, Horažďovice & Sv. Hrádek – Košutka 5:0.

FOTO: Okula potvrdila roli favorita, přejela Staňkov a posunula se na třetí flek

Okresní přebor starších žáků: Horažďovice & Sv. Hrádek B – Chudenice & Koloveč 2:0, Pačejov & Chanovice – Luby B 2:4, Švihov – Strážov 0:3, Bolešiny – Kolinec 0:1. Okresní přebor mladších žáků: Horažďovice & Sv. Hrádek B – Strážov 6:1, Sušice B – Bolešiny 12:1, Luby B – Chanovice & Kasejovice 3:3.

PODÍVEJTE SE: Fotbalistky držely krok u favorita jen poločas a nemají nic

Basketbal

2. liga mužů, skupina A: BK Klatovy – Sokol Sršni Písek B 48:83, BK Klatovy – Basketball Tigers České Budějovice 75:72. Celostátní liga kadetek U17: BC Slaný – BK Klatovy 16:130, BŠ Tygři Praha B – BK Klatovy 28:106.

Výhru nad Tygry trefil basketbalista Vondra pouhých pět sekund před koncem

Žákovská liga mladších žáků U14: BK Klatovy – TJ BK Přeštice 132:19, TJ BK Přeštice – BK Klatovy 36:146. Žákovská liga mladších žákyň U14: BK Klatovy – Sokol Kladno 82:23, BK Klatovy – DbaK Plzeň 45:70. Krajský přebor minižáků U12: Loko Plzeň – BK Klatovy 66:38 a 86:21. Krajský přebor nejmladších minižáků U11: SKB Rokycany mix – BK Klatovy 68:36 a 80:58.

Splněný sen, říkal klatovský pilot Radek Touš po legendární rallye v San Remu

Lední hokej

2. liga, západní konference: SHC Klatovy – HC Vlci Jablonec nad Nisou 3:6, HC Baník Příbram - SHC Klatovy 5:1. Společná liga Plzeňského a Karlovarského kraje: HC Mariánské Lázně – HC Klatovy B 2:6. Krajská soutěž, skupina A: HC Klaustimber – Sokol Malá Víska nehráno, TJ Start Luby – HC Chotíkov 3:9.

Pátá porážka v řadě. Klatovy vedly, ale na ledě lídra nakonec neuspěly

Klatovská hokejová liga: AHC Dynamo – HC Čápi odloženo, HC Warriors Kdyně – AHC Gladiators 1:11. Šumavská liga amatérského hokeje: HC Tomahawk – HC Poběžovice 1:10, HC 2009 Nýrsko – HC Vícenice 6:2, HC El Barto – HC Vizi Auto odloženo, HC Tango Klatovy – AHC Vačice 2:8.

Gladiátoři o vítězství rozhodli už v první třetině. Utkání Čápů bylo odloženo

Regionální liga juniorů: HC Klatovy – HC Berounští Medvědi 7:8 po SN, Černošice - HC Klatovy 4:3 po SN. Regionální liga dorostu: HC Klatovy – HC Strakonice 6:4, HC Rokycany – HC Klatovy 4:7. Liga starších žáků B: HC Rokycany – HC Klatovy 14:0. Liga starších žáků A: Hvězda Praha – HC Klatovy 7:7. Liga mladších žáků B: HC Domažlice – HC Klatovy 13:6.

Kam za sportem? Na derniéru klatovských fotbalistek, ale i volejbal a basket

Volejbal

Krajský přebor mužů I. třídy: SK Volejbal Klatovy – USK Slavia Plzeň C 2:3 a 3:0. Krajský přebor žen I. třídy: SK Volejbal Klatovy - Volejbal Plzeň C 1:3 a 3:1, Volejbal Domažlice B – SK Volejbal Klatovy B 0:3 a 0:3.

Volejbalisté mají za sebou letošní premiéru. Céčku USK Plzeň vzali čtyři body

Florbal

Regionální liga mužů: FbC Plzeň B – Sport Club Klatovy 3:7, Sport Club Klatovy – FBŠ Gorily Plzeň B 3:5. Plzeňská liga mladších žáků: Sport Club Klatovy dívky – FBŠ Gorily Plzeň 1:9, Sport Club Klatovy dívky – Florbal Tachov 0:8, FBC Rokycany – Sport Club Klatovy dívky 3:5.

Volejbalistky získaly proti Plzni tři body, béčko bylo na Chodsku stoprocentní

Ostatní sporty

RUGBY, pohár XV, semifinále (skupina E, 1. zápas): společenství Rakovník & Kralupy nad Vltavou & Plzeň – společenství Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 32:55 (poločas 16:25).

Ragbisté přejeli domácí AMMOR o 23 bodů, v neděli je na programu odveta

NÁRODNÍ HÁZENÁ, oblastní přebor mužů: TJ Sokol Záluží – TJ Vřeskovice 18:19, oblastní přebor žen: SKH Stupno – Sokol Chudenice 13:11. PADEL, první padelový turnaj ČPT (Česká padelová tour) 30 juniorů a juniorek do 18 let: 1. Šimon Janoušek a Luboš Gaborík. HORSKÁ KOLA, 8. ročník MTB závodu Pancířské stráně: 1. Jan Beneš, 2. Ladislav Markvart, 3. Martin Strieženec, 4. Petr Toman, 5. Ladislav Pakandl.

Historicky první padelový turnaj juniorů v ČR ovládli Janoušek s Gaboríkem