Okresní přebor: Okula Nýrsko B – Sokol Hradešice 2:4, Dukla Janovice - Start Luby B 2:0, Nezamyslice - Sušice B 2:4, Švihov - Dlouhá Ves 4:1, Plánice – Vrhaveč 1:0, Veřechov - Kašperské Hory 0:2, Malý Bor – Chudenice 2:4.

III. třída: Sokol Kolinec – Hartmanice 2:4, Žihobce - Železná Ruda 4:3, Měčín - Velké Hydčice 4:2, Bolešiny B - Svéradice B 4:3, Běšiny – Budětice 1:3, Dukla Janovice B - Měcholupy B 3:2, Svatobor Hrádek B - Mochtín B 3:2.

IV. třída, skupina A: Dlažov - Vrhaveč B 1:4, Kovodružstvo Strážov B – Spůle 5:2, Sokol Neznašovy – Start Dešenice 3:8. IV. třída, skupina B: Kvasetice – Křenice 1:2, Myslív – Zavlekov 4:3, Ježovy – Milčice 1:1. IV. třída, skupina C: Nalžovské Hory – Žichovice 1:1, Sušice C - Velhartice 2:0, Hradešice B - Hory Matky Boží 8:3. Česká divize dorostu do 17 a 19 let: Klatovy U19 - Malše Roudné U19 2:2, Klatovy U17 - Malše Roudné U17 4:0.

Krajský přebor staršího dorostu: Horažďovice & Sv. Hrádek - Luby & Švihov 4:0. Krajský přebor mladšího dorostu: Horažďovice & Sv. Hrádek - Luby & Švihov 3:0. Krajská soutěž dorostu, skupina B: Radkovice – Sušice 2:8, Hradešice & Kvasetice - Luby & Švihov B 7:0, Svéradice & Chanovice – Blovice 3:2, Kolinec - Spálené Poříčí 5:0, Okula Nýrsko – Plzeň Letná 2:2.

Česká liga žáků U13, skupina A: Benešov – Klatovy odloženo. Česká liga žáků U12, skupina A: Benešov – Klatovy odloženo. Krajský přebor starších žáků: Nýrsko & Železná Ruda - Vejprnice 7:0, Sušice – Domažlice 2:2, Klatovy – Luby 2:0, Rapid Plzeň - Horažďovice & Sv. Hrádek 2:0. Krajský přebor mladších žáků: Nýrsko & Železná Ruda - Vejprnice 4:1, Sušice – Domažlice 2:2, Klatovy – Luby 3:1, Rapid Plzeň - Horažďovice & Svatobor Hrádek 2:8.

Okresní přebor starších žáků: Sokol Kolinec - Horažďovice & Svatobor Hrádek B 2:1, Start Luby B – Bolešiny 5:0, Švihov - Pačejov & Chanovice 3:2, Kovodružstvo Strážov - Chudenice & Koloveč 4:1. Okresní přebor mladších žáků: Bolešiny - Chanovice & Kasejovice 1:4, Sušice B - Horažďovice & Svatobor Hrádek B 2:6, Kovodružstvo Strážov - Luby B 2:8.

Lední hokej

2. liga, západní konference: HC Stadion Vrchlabí - SHC Klatovy 4:3, SHC Klatovy – IHC Králové Písek 1:3. Krajská liga (Karlovarský a Plzeňský kraj): HC Klatovy B - HK Rokycany 3:7. Krajská soutěž, skupina A: Sokol Malá Víska - SKP Rapid Plzeň 4:1. Klatovská hokejová liga: HC Čápi - HC Warriors Kdyně 3:9, HC West Indian 2018 - AHC Gladiators 0:13.

Šumavská liga amatérského hokeje: HC Poběžovice - HC Vícenice 6:3, HC Tomahawk - HC El Barto 2:7, AHC Vačice - HC 2009 Nýrsko 10:3, HC Vizi Auto - HC Tango Klatovy 5:1. Regionální liga juniorů: HC Klatovy - HC Tábor 2:11. Regionální liga dorostu: HC Baník Příbram - HC Klatovy 8:0, HC Berounští Medvědi - HC Klatovy 10:2. Liga starších žáků B: HC Škoda Plzeň - HC Klatovy 10:2. Liga starších žáků A: HC Klatovy - Rytíři Kladno 12:4.

Basketbal

Celostátní liga juniorů U19: BK Klatovy – BA Sparta Praha 69:91, BK Klatovy – Levharti Chomutov 55:76. Žákovská liga starších žáků U15: BK Klatovy – BA Sparta Praha 63:91, BK Klatovy – Sokol Pražský 54:93. Krajský přebor nejmladších minižáků U11: BK Klatovy – Sokol Toužim 66:51 a 50:34.

Stolní tenis

1. liga žen, skupina A: KST Klatovy – SKP Sever Ústí nad Labem 5:5, KST Klatovy – SKST Děčín 3:7. Divize mužů: KST Klatovy – Sokol Kdyně 10:1, KST Klatovy – Jiskra Domažlice 10:0, TJ Sokol Lhůta – KOC Sušice 10:0, TJ Sokol Břasy – KOC Sušice nehráno.

Krajský přebor 1. třídy, skupina A: Dobřany B – Sokol Plánice 10:8, Stod B – Horažďovice 2:10, Dobřany B – Horažďovice 10:8, Slavoj Stod B – Sokol Plánice 10:8. Krajský přebor 1. třídy, skupina B: TCC Horšovský Týn - Horažďovice B, Klatovy B - Sokol Plzeň V. C 7:10, Stod - Horažďovice B 10:5, KST Klatovy B – Nýřany 1:0. Krajský přebor 2. třídy, skupina B: TCC Horšovský Týn B - KOC Sušice B 9:9, Kdyně B - KOC Sušice B 10:6.

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga: Andělky Chanovice - Sokolky Neznašovy 6:4, Devils Klášter - Kobra Stars Bolešiny 0:8, PS Křeč Mochtín - Topovky Řenče 7:3 (všechny zápasy se hrály v hale v Plánici).

Extrémní sporty

Extreme challenge v Sušici (16. ročník) – kategorie na EX jednotlivci: vítěz Martin Jansa. Štafety muži/mix: High Point Team. Štafety ženy: High Point team women. Štafety hobby: Jelekol. Pozn.: Extreme challenge se skládal ze čtyř částí: kajak, běh, paraglide a kolo.

Florbal

Liga starších žáků: Sport Club Klatovy - FBŠ Gorily Plzeň Tlučná 5:5, Sport Club Klatovy - FBŠ Slavia Plzeň 0:13, FBC Rokycany - Sport Club Klatovy 1:9.

Ostatní sporty

VOLEJBAL, krajský přebor žen I. třídy: Kladruby u Stříbra - Volejbal Klatovy 2:3, 3:1. NÁRODNÍ HÁZENÁ, oblastní přebor mužů: Vřeskovice - Přeštice B 19:19, oblastní přebor žen: Sokol Chudenice - Sokol Tymákov B 15:15. RUGBY XV, pohár čtvrtfinále (2. zápas): Rugby Club Slavia Praha B - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 51:21.

