Kam za sportem? Na prvoligový stolní tenis, ale třeba i na Talent Cup ve Švihově

Okresní přebor: Kašperské Hory – Dukla Janovice 3:7, Vrhaveč – Malý Bor 0:1, Tatran Dlouhá Ves – Nezamyslice 1:2, Chudenice – Okula Nýrsko B 6:2, Hradešice – Veřechov 7:1, Sušice B – Plánice 7:1, Start Luby B – Švihov 1:1. III. třída: Budětice – Měčín 4:2, Svéradice B – Svatobor Hrádek B 5:2, Mochtín B – Žihobce 1:0, Železná Ruda – Dukla Janovice B 4:0, Velké Hydčice – Bolešiny B 4:2, Hartmanice – Běšiny 2:3, Měcholupy B – Kolinec 4:1.

IV. třída, skupina A: Dlažov – Neznašovy 2:1, Start Dešenice – Kovodružstvo Strážov B 1:1, Vrhaveč B – Spůle 3:0. IV. třída, skupina B: Křenice – Myslív 4:2, Milčice – Zavlekov 2:0, Ježovy – Kvasetice 7:1. IV. třída, skupina C: Hory Matky Boží – Sušice C 3:2, Žichovice – Velhartice 1:2, Nalžovské Hory – Sokol Hradešice B 3:2. Česká divize žen, skupina C: Blatná – Klatovy 1:1.

Česká divize dorostu: Český lev Union Beroun U19 – Klatovy U19 1:1, Český lev Union Beroun U17 – Klatovy U17 0:2. Krajský přebor staršího dorostu: Vejprnice – Luby & Švihov 1:0. Krajský přebor mladšího dorostu: Vejprnice - Luby & Švihov 5:0. Krajská soutěž dorostu, skupina B: Sušice – Kolinec 4:0, Letná – Hradešice & Kvasetice 3:1, Luby & Švihov B – Radkovice 2:9, Blovice – Nýrsko 2:2, Klášter – Svéradice & Chanovice 2:4.

Česká liga žáků U13, skupina A: Klatovy – Táborsko 1:17. Česká liga žáků U12, skupina A: Klatovy – Táborsko 2:16. Krajský přebor starších žáků: Baník Stříbro – Okula Nýrsko & Železná Ruda 3:7, Slavia Vejprnice – Sušice 1:3, Horažďovice & Svatobor Hrádek – Klatovy 4:0. Krajský přebor mladších žáků: Baník Stříbro – Okula Nýrsko & Železná Ruda 3:3, Slavia Vejprnice – Sušice 0:18, Horažďovice & Svatobor Hrádek – Klatovy 4:2.

Okresní přebor starších žáků: Sokol Kolinec – Chudenice & Koloveč 5:1, Pačejov & Chanovice – Kovodružstvo Strážov 1:3, Start Luby B – Horažďovice & Svatobor Hrádek B 3:0, Švihov – Bolešiny 0:8. Okresní přebor mladších žáků: Horažďovice & Svatobor Hrádek B – Bolešiny 11:0, Chanovice & Kasejovice – Kovodružstvo Strážov 3:2, Luby B – Sušice B 2:1.

Basketbal

2. liga mužů, skupina A: BŠ Slavia Praha – BK Klatovy 64:63, BK Beroun – BK Klatovy 77:82. Nadregionální liga kadetů U17, skupina A: BK Jiskra Domažlice – BK Klatovy 64:60. Celostátní liga kadetek U17: BK Klatovy – Sluneta Ústí nad Labem 62:57, BK Klatovy – USK Praha B 86:49. Žákovská liga mladších žáků U14: Jižní Supi – BK Klatovy 62:66, Sokol Pražský – BK Klatovy 86:57. Žákovská liga mladších žákyň U14: BK Klatovy – HB Basket 23:82, BK Klatovy – TJ Sokol Nusle 85:24.

Běžecký sport

11. ročník Běhu klatovskou Hůrkou:

Muži absolutně (TOP 10): 1. Lukáš Krýsl (AC Domažlice, 18:06,4), 2. Jan Halberštát (KERTEAM, 18:37,6), 3. Jiří Procházka (Atletika Klatovy, 19:01,3), 4. Radek Holub (AC Domažlice, 19:48,9), 5. Jaroslav Šmíd (Dobřany, 19:53,9), 6. Jan Pergler (AC Domažlice, 20:01,1), 7. Luboš Kůra (Klatovy, 20:05,9), 8. Vojtěch Opl (Atletika Klatovy, 20:12,3), 9. Vít Maňas (TJ Start Luby, 20:20,6), 10. Jakub Jelínek (Atletika Klatovy, 20:27,5), ženy absolutně (TOP 10): 1. Eliška Hostková (TJ Sušice, 20:29,3), 2. Nikola Hatová (Atletika Klatovy, 22:22,2), 3. Barbora Šturmová (Forrest Gump team, 24:23,4), 4. Kateřina Šebestová (AC Domažlice, 24:49,2), 5. Marie Spasová (Švihov, 24:51,7), 6. Eva Perglerová (Přeštice, 25:04,4), 7. Marcela Holubová (Atletika Klatovy, 25:13,6), 8. Eva Kůrová (Klatovy, 25:29,2), 9. Martina Jandová (Atletika Klatovy, 25:59,5), 10. Vendula Haladová (Atletika Klatovy, 26:30,7).

Lední hokej

2. liga, skupina Západ: SHC Klatovy – HC Wikov Hronov 4:1, Mostečtí Lvi – SHC Klatovy 7:4. Krajská liga: HC Tachov – HC Klatovy B 5:8. Regionální liga juniorů: HC Rokycany – HC Klatovy 3:2. Regionální liga dorostu: HC Klatovy – HC Pilsen Wolves 0:8, HC Klatovy – Žebrák 4:10.

Liga starších žáků B: HC Pilsen Wolves – HC Klatovy 5:0 kontumováno, HC Klatovy – HC Meteor Třemošná 4:11. Liga mladších žáků A: HC Klatovy – HC Škoda Plzeň 4:11. Liga mladších žáků B: HC Rokycany B – HC Klatovy 24:7. Klatovská hokejová liga: AHC Dynamo – AHC Gladiators 0:2 nedohráno (výsledek ale platí), HC West Indian 2018 – HC Warriors Kdyně 1:9.

Florbal

Regionální liga mužů: Sport Club Klatovy – Jiskra Domažlice 5:6, TJ Tlučná – Sport Club Klatovy 3:6. 2. liga regionální dorostenců: Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov 1:7, Sport Club Klatovy – USK Akademik Cheb 4:4. Plzeňská liga mladších žáků: Sport Club Klatovy dívky – Florbal Tachov 0:3, Sport Club Klatovy dívky – FbC Plzeň blue 2:2, Sport Club Klatovy dívky – TJ Tlučná 3:6. Plzeňská liga přípravek: FBŠ Gorily Plzeň bílí – Sport Club Klatovy červení 7:9, Sport Club Klatovy červení – FBŠ Gorily Plzeň černí 4:11, FbC Plzeň – Sport Club Klatovy červení 3:4.

Národní házená

Oblastní přebor národních házenkářů: Vřeskovice – Nýřany B 14:16 (6:4).

