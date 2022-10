Bude to bojovné a vyhecované utkání, vyhlíží derby kapitán divizních Klatov

III. třída: Hartmanice – Velké Hydčice 6:2, Budětice – Měcholupy B 0:1, Měčín – Železná Ruda 8:4, Běšiny – Mochtín B 0:7, Kolinec – Svéradice B 2:4, Janovice B – Bolešiny B 3:2, Žihobce – Sv. Hrádek B 3:2. IV. třída, skupina A: Strážov B – Vrhaveč B 5:0, Neznašovy – Spůle 8:0, Dalžov – Dešenice 4:3. IV. třída, skupina B: Myslív – Milčice 1:4, Zavlekov – Kvasetice 0:8, Ježovy – Křenice 5:1. IV. třída, skupina C: Nalžovské Hory – Hory Matky Boží 2:1, Sušice C – Žichovice 4:1, Hradešice B – Velhartice 4:4. Česká divize žen, skupina C: Mokré – Klatovy 2:1.

Kam za sportem: Běh Rajským údolím, ale i bitvy basketbalistů ve druhé lize

Česká divize dorostu: Klatovy U19 – Hořovice U19 1:1, Klatovy U17 – Hořovice U17 6:1. Krajský přebor staršího dorostu: Horažďovice/Svatobor Hrádek – Sportovní škola Plzeň 3:7. Krajský přebor mladšího dorostu: Horažďovice/Svatobor Hrádek – Sportovní škola Plzeň 1:9. Krajská soutěž dorostu, skupina B: Luby/Švihov B – Spálené Poříčí 1:8, Sušice – Plzeň Letná 2:3, Sokol Kolinec – Blovice 5:1, Hradešice/Kvasetice – Žákava 2:0, Okula Nýrsko – Svéradice/Chanovice 12:2.

FOTO, VIDEO: Fotbalistky smolně padly. Z chyb je potřeba se poučit, velí trenér

Česká liga žáků U12: Rokycany – Klatovy (odloženo). Česká liga žáků U13: Rokycany – Klatovy (odloženo). Krajský přebor starších žáků: Start Luby – Slavia Vejprnice 7:0, Baník Stříbro – Horažďovice/Svatobor Hrádek 1:5, Nýrsko/Železná Ruda – Křimice 6:2, Klatovy – Jiskra Domažlice 3:6, Rapid Plzeň – Sušice 5:2. Krajský přebor mladších žáků: Start Luby – Slavia Vejprnice 13:1, Stříbro – Horažďovice/Svatobor Hrádek 3:5, Nýrsko/Železná Ruda – Křimice 0:7, Klatovy – Domažlice 3:8, Rapid Plzeň – Sušice 0:2.

OBRAZEM: Béčko zničilo Štěnovice, tři body zůstaly po zásluze v Klatovech

Okresní přebor starších žáků: Horažďovice/Svatobor Hrádek B – Strážov (odloženo na 5. listopadu, 12.00), Bolešiny – Chudenice/Koloveč 4:3, Pačejov/Chanovice – Kolinec 0:2, Švihov – Luby B 0:13. Okresní přebor mladších žáků: Chanovice/Kasejovice – Bolešiny 3:1, Luby B – Strážov 5:2, Horažďovice/Svatobor Hrádek B – Sušice B 2:6.

Lední hokej

2. liga, západ: Piráti Chomutov – SHC Klatovy 6:2. Klatovská hokejová liga: HC Čápi – AHC Dynamo 2:9, HC Warriors Kdyně – AHC Gladiators 2:3. Šumavská liga amatérského hokeje: HC El Barto – HC Vícenice 6:2, HC Tango Klatovy – HC Poběžovice 2:5, AHC Vačice – Vizi Auto 3:6, HC 2009 Nýrsko – El Barto 6:0, HC Vícenice – HC Tomahawks 2:6. Liga mladších žáků B: HC Klatovy – HC Domažlice 12:10. Liga starších žáků B: HC Meteor Třemošná – HC Klatovy 16:1. Liga mladších žáků A: HC Klatovy – Hvězda Praha 13:4.

FOTO: Klatovští bojovali, ale body slaví favorit. Piráti rozhodli v přesilovkách

Basketbal

Žákovská liga starších žáků U15, skupina A: BK Klatovy – BK Kladno 145:27, BK Klatovy – Sokol Kbely 96:34. Celostátní liga juniorů U19, skupina A: BK Klatovy – Sluneta Ústí nad Labem 68:70, BK Klatovy – Válečníci Děčín 46:84. Krajský přebor starších minižáků U13: Lokomotiva Plzeň – BK Klatovy 34:65, BK Klatovy – Jiskra Domažlice 86:27.

Gladiátoři v úchvatné bitvě zdolali bojující Kdyni, Dynamo přejelo tým Čápů

Národní házená

Oblastní přebor mužů: Sokol Blovice – Vřeskovice 16:12 (8:6). Oblastní přebor žen: Sokol Chudenice – Sokol Štěnovice 14:10 (7:5).

Florbal

Liga starších žáků, skupina 1 (4. koš):

Sport Club Klatovy – Akademik Cheb 3:5, Sport Club Klatovy – FBC Plzeň blue 5:9, Sport Club Klatovy – FBŠ Slavia Plzeň girls 4:3.

Malá kopaná

Letní Dívčí amatérská fotbalová liga:

Sokolky Neznašovy – Andělky Chanovice 1:3, Devils Klášter – Kobra Stars Bolešiny 0:6, Topovky Řenče – PS Křeč Mochtín 4:1.

OBRAZEM: Divočina v Hrádku. Oslabení domácí vedli o tři góly, ale berou jen bod