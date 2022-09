Fotbal

FORTUNA divize A: Klatovy – Jiskra Domažlice B 2:1. Krajský přebor: Okula Nýrsko – Tachov 2:3. I. A třída: Smíchov Plzeň – Start Luby 1:2, Sušice – Sokol Kralovice 0:3. I. B třída, skupina B: Štěnovice – Pačejov 6:1, Losiná – Horažďovice 3:4, Svatobor Hrádek – Klatovy B 4:1, Chanovice – Dobřany 1:0, Svéradice – Bolešiny 3:2, Kovodružstvo Strážov – Měcholupy 2:2.

Okresní přebor: Kašperské Hory – Sušice B 1:8, Nýrsko B – Janovice 4:2, Luby B – Dlouhá Ves 3:0, Vrhaveč – Veřechov 6:4, Chudenice – Nezamyslice 2:1, Malý Bor – Švihov 1:1, Hradešice – Plánice 3:2.

III. třída: Měcholupy B – Hartmanice 5:1, Bolešiny B – Kolinec 3:1, Svéradice B – Běšiny 0:0, Železná Ruda – Budětice 3:4, Velké Hydčice – Žihobce 4:0, Mochtín B – Měčín 2:2, Sv. Hrádek B – Janovice B 1:2.

IV. třída, skupina A: Dešenice – Neznašovy 5:2, Spůle – Strážov B 1:6, Vrhaveč B – Dlažov 4:2. IV. třída, skupina B: Milčice – Ježovy 0:0, Křenice – Kvasetice 2:4, Zavlekov – Myslív 3:2. IV. třída, skupina C: Hory Matky Boží – Hradešice B 4:0, Žichovice – Nalžovské Hory 1:2, Velhartice – Sušice C 3:1. Česká divize žen, skupina C: Klatovy – Kaplice 4:2.

Česká divize dorostu: Písek B U19 – Klatovy U19 3:1, Písek B U17 – Klatovy U17 1:5. Krajský přebor staršího dorostu: Luby/Švihov – Horažďovice/Svatobor Hrádek 3:1. Krajský přebor mladšího dorostu: Luby/Švihov – Horažďovice/Svatobor Hrádek 3:1. Krajská soutěž dorostu, skupina B: Svéradice/Chanovice – Hradešice/Kvasetice 1:4, Letná – Luby/Švihov B odloženo, Klášter – Kolinec odloženo, Spálené Poříčí – Nýrsko 1:3, Blovice – Sušice 0:7. Česká liga žáků U13, skupina A: Klatovy – Vlašim 4:0. Česká liga žáků U12, skupina A: Klatovy – Vlašim 5:2.

Krajský přebor starších žáků: Přeštice – Nýrsko/Železná Ruda 0:2, Sušice – Klatovy 1:2, Horažďovice/Sv. Hrádek – Luby 8:1.

Krajský přebor mladších žáků: Přeštice – Nýrsko/Železná Ruda 4:3, Horažďovice/Sv. Hrádek – Luby 3:1, Sušice – Klatovy 4:0. Okresní přebor starších žáků: Kolinec – Bolešiny 5:2, Chudenice/Koloveč – Horažďovice/Sv. Hrádek B 2:24, Strážov – Švihov 20:0, Luby B – Pačejov/Chanovice 5:1. Okresní přebor mladších žáků: Bolešiny – Horažďovice/Sv. Hrádek B 0:5, Strážov – Chanovice/Kasejovice 2:3, Sušice B – Luby B 7:0.

Malá kopaná

Dívčí amatérská fotbalová liga: Topovky Řenče – Sokolky Neznašovy 0:2, Devils Klášter – Andělky Chanovice nehráno (kontumace 0:3), PS Křeč Mochtín – Kobra Stars Bolešiny 0:1 (všechny zápasy se hrály v Chanovicích). Přátelské utkání: Andělky Chanovice – SK Klatovy 1898 2:0.

Lední hokej

Příprava: SHC Klatovy – EHF Passau Black Hawks 6:2, SHC Klatovy – HC Stadion Cheb 2:5. Šumavská liga amatérského hokeje: HC Poběžovice – HC Vizi Auto 2:6, HC Tango Klatovy – HC 2009 Nýrsko 1:4, HC Tomahawks – AHC Vačice 4:5. Klatovská hokejová liga: HC Warriors Kdyně – HC Čápi 6:1, AHC Gladiators – HC West Indian 2018 12:2. Liga starších žáků B: HC Klatovy – HC Pilsen Wolves 5:7. Liga mladších žáků A: Rytíři Kladno – HC Klatovy 5:16.

Basketbal

Žákovská liga mladších žáků U14, skupina A: BK Klatovy – Sokol Vyšehrad 124:9 - více informací najdete na stránkách BK Klatovy ZDE.

Národní házená

Oblastní přebor mužů, 3. kolo: TJ Vřeskovice – TJ Úslavan Ždírec 18:15. Oblastní přebor žen, 3. a 4. kolo: TJ Sokol Chudenice – TJ Plzeň-Újezd 11:18, TJ Sokol Kyšice – TJ Sokol Chudenice 14:13.

Rugby

První liga RUGBY XV, podzimní sezona: Rugby Club České Budějovice/Rugby Šumava Nýrsko – RC Havířov 26:28 (hráno v Českých Budějovicích).

Cyklistické enduro

6. podnik KONA Enduro Série na Špičáku - muži elite: 1. Charvát, 2. Tajchman, 3. Říha, ženy elite: 1. Průdková, 2. Drengubáková, 3. Nestlerová.

