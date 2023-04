Týden utekl jako voda. Je tady další pátek, takže vám přinášíme pravidelný souhrn týdne, ve kterém se dozvíte, jak si vedli sportovci z Klatovska vždy od pátku uplynulého týdne až do posledního čtvrtka. Dnešní den zde tedy najdete výsledkový servis od 7. do 13. dubna.

1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). | Foto: Deník/Martin Mangl

1/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24. 2/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24. 3/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24. 4/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24. 5/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 6/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 7/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 8/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 9/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 10/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 11/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 12/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 13/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 14/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 15/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 16/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 17/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 18/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 19/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 20/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 21/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 22/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 23/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 24/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 25/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 26/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 27/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 28/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 29/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 30/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 31/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 32/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 33/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 34/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 35/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 36/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 37/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 38/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 39/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 40/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 41/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 42/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 43/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 44/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 45/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 46/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 47/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 48/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 49/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 50/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 51/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 52/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 53/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 54/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 55/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 56/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 57/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 58/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 59/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 60/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 61/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 62/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 63/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 64/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 65/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 66/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 67/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 68/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 69/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 70/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 71/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 72/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 73/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 74/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 75/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 76/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 77/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 78/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 79/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 80/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 81/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 82/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 83/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 84/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 85/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 86/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 87/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 88/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 89/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 90/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 91/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 92/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 93/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 94/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 95/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 96/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 97/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 98/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 99/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 100/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 101/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 102/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 103/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 104/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 105/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 106/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 107/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 108/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 109/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10). 110/110 Zdroj: Deník/Martin Mangl 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 46:24 (7:10).

Fotbal

FORTUNA divize A: Jiskra Domažlice B – Klatovy 4:1. Krajský přebor: Tachov – Nýrsko 3:1, Nýrsko – Rapid Plzeň 2:2. I. A třída: Kralovice – Sušice 1:1, Luby – Smíchov Plzeň 0:1. I. B třída, skupina B: Měcholupy – Strážov 1:1, Pačejov – Štěnovice 4:2, Dobřany – Chanovice 4:0, Horažďovice – Losiná 0:3, Bolešiny – Svéradice 2:2, Klatovy B – Sv. Hrádek 1:2, Strážov – Chanovice 3:4.

PODÍVEJTE SE: Dohrávka v Janovicích přinesla divokou přestřelku a dělbu bodů

Okresní přebor: Dukla Janovice – Nýrsko B 1:3, Nezamyslice – Chudenice 6:2, Švihov – Malý Bor 7:0, Veřechov – Vrhaveč 1:3, Plánice – Hradešice 0:7, Dlouhá Ves – Luby B 5:1, Sušice B – Kašperské Hory 3:0, Dukla Janovice – Vrhaveč 3:3. III. třída: Hartmanice – Měcholupy B 3:2, Budětice – Železná Ruda 5:4, Kolinec – Bolešiny B 4:3, Žihobce – Velké Hydčice 2:1, Měčín – Mochtín B 6:0, Běšiny – Svéradice B 4:1, Dukla Janovice B – Svatobor Hrádek B 1:1.

Brankář dostal stopku na čtyři zápasy, utkání Železné Rudy bylo kontumováno

IV. třída, skupina o 1. až 6. místo: Sušice C – START Dešenice 7:4, Milčice – Nalžovské Hory 5:1, Ježovy – Sokol Neznašovy 4:1. IV. třída, skupina o 7. až 12. místo: Kvasetice – Hory Matky Boží 2:1, Vrhaveč B – Zavlekov 3:4, Kovorudžstvo Strážov B – Velhartice 7:0. IV. třída, skupina o 13. až 18. místo: Hradešice B – Křenice 2:0, Sokol Myslív – Žichovice 2:1, Dlažov – Spůle 2:2.

VIDEO: Měcholupy v poháru potrápily Tachov, Sušice vypadla po gólu v nastavení

Česká divize dorostu do 19 let: Klatovy – Písek B 2:1. Česká divize dorostu do 17 let: Klatovy – Písek B 2:3. Krajský přebor staršího dorostu: Luby & Švihov – Košutka Plzeň 0:0, Vejprnice – Horažďovice & Sv. Hrádek 0:4. Krajský přebor mladšího dorostu: Luby & Švihov – Košutka Plzeň 1:6, Slavia Vejprnice – Horažďovice & Sv. Hrádek 1:7. Krajská soutěž dorostu, skupina B: Luby & Švihov B – Klášter 3:1, Radkovice – Nýrsko 1:3, Hradešice & Kvasetice – Spálené Poříčí 3:1, Sušice – Žákava 0:3, Kolinec – Svéradice & Chanovice 6:0.

Béčko Sušice porazilo Kašperské Hory, potřetí v řadě navíc udrželo čistý štít

Krajský přebor starších žáků: START Luby – Horažďovice & Sv. Hrádek 0:8, Klatovy – Sušice 9:1. Krajský přebor mladších žáků: START Luby – Horažďovice & Sv. Hrádek 2:5, Klatovy – Sušice 2:2. Okresní přebor starších žáků: Bolešiny – Horažďovice & Sv. Hrádek B 1:2, Pačejov & Chanovice – Chudenice & Koloveč 6:3, Luby B – Kovodružstvo Strážov 0:7, Švihov – Kolinec 3:2. Okresní přebor mladších žáků: Chanovice & Kasejovice – Sušice B 1:3, START Luby B – Horažďovice & Sv. Hrádek B 3:3, Strážov – Bolešiny 4:1.

OHLASY: Nýrsko ztratilo dvougólový náskok, v dohrávce s Rapidem bere jen bod

Basketbal

Easter Cup 2023 (9. ročník basketbalového turnaje v Klatovech) – vítězové jednotlivých kategorií, U11 mix: AKK BRANIK Maribor (Slovinsko), U12 chlapci: 1. BK Lokomotiva Plzeň, U12 dívky: Válečnice Děčín, U14 chlapci: KM Tornado Kaunas (Litva), U14 dívky: BK Lvice Litoměřice, U16 chlapci: KM Tornado Kaunas (Litva), U16 dívky: TS Jahn München (Německo).

PODÍVEJTE SE: Klatovští žáci vybojovali na basketbalovém Easter Cupu stříbro

Rugby

1. liga RAGBY XV, skupina Čechy (5. kolo): RK Petrovice - Rugby Club České Budějovice & Rugby Šumava Nýrsko 46:24 (7:10).

PODÍVEJTE SE: Ragbisté trápili favorita, srdnatý výkon ale na body nestačil