Týden utekl jako voda. Je tady další pátek, takže vám přinášíme pravidelný souhrn týdne, ve kterém se dozvíte, jak si vedli sportovci z Klatovska vždy od pátku uplynulého týdne až do posledního čtvrtka. Dnes zde tedy najdete výsledkový servis od 31. března do 6. dubna 2023.

I. B třída, skupina B (16. kolo): FK Svéradice (na snímku fotbalisté v zelených dresech) - TJ Dobřany 4:0. | Foto: David Koranda

1/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 2/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 3/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 4/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 5/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 6/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 7/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 8/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 9/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 10/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 11/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 12/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 13/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 14/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 15/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 16/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 17/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 18/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 19/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 20/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 21/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 22/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 23/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 24/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 25/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 26/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 27/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 28/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 29/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 30/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 31/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 32/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 33/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). 34/34 Zdroj: Jindřich Schovanec 20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1).

Fotbal

FORTUNA divize A: Klatovy – M. Lázně 0:2. Krajský přebor: Lhota – Nýrsko odloženo. I. A třída: Dl. Újezd – Luby odloženo, Žákava – Mochtín odloženo, Sušice – Křimice 4:1. I. B třída, skupina B: Štěnovice – Horažďovice 1:3, Losiná – Bolešiny 0:1, Sv. Hrádek – Pačejov 2:0, Chotěšov – Klatovy B 3:1, Svéradice – Dobřany 4:0, Strážov – Chanovice odloženo, Měcholupy – Blovice odloženo.

VIDEO: Fotbalisté divizních Klatov vstoupí do Registru dárců kostní dřeně

1/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 2/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 3/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 4/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 5/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 6/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 7/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 8/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 9/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 10/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 11/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 12/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 13/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 14/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 15/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 16/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 17/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 18/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 19/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 20/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 21/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 22/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 23/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 24/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 25/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 26/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 27/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 28/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 29/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 30/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 31/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 32/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 33/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 34/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 35/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 36/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 37/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 38/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 39/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 40/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 41/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 42/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 43/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 44/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 45/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 46/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1). 47/47 Zdroj: Miluše Šulajová I. B třída, skupina B (16. kolo): TJ Sokol Štěnovice - FK Horažďovice 1920 (na snímku fotbalisté v černých dresech) 1:3 (1:1).

Okresní přebor: Kašperské Hory – Dlouhá Ves 1:3, Malý Bor – Nezamyslice 4:1, Vrhaveč – START Luby B 2:1, Sokol Chudenice – Sokol Plánice 2:3, Veřechov – Janovice 0:7, Nýrsko B – Švihov odloženo, Sokol Hradešice – Sušice B 0:0. III. třída: Svéradice B – Měčín 0:3, Velké Hydčice – Měcholupy B 1:2, Žihobce – Janovice B 3:2, Železná Ruda – Hartmanice 3:4, Sv. Hrádek B – Kolinec odloženo, Mochtín B – Budětice 1:4, Bolešiny B – Běšiny 3:1.

Bolešiny v dohrávce zdolaly důraznou Losinou. Po přestávce rozhodl Vizinger

1/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 2/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 3/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 4/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 5/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 6/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 7/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 8/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 9/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 10/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 11/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 12/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 13/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 14/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 15/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 16/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 17/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 18/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 19/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 20/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 21/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 22/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 23/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 24/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 25/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 26/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 27/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 28/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 29/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 30/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 31/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 32/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 33/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 34/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 35/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 36/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 37/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 38/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 39/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 40/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 41/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 42/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 43/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 44/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 45/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 46/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 47/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 48/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 49/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 50/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 51/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 52/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 53/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 54/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 55/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 56/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 57/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 58/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 59/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 60/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 61/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 62/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 63/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 64/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 65/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 66/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 67/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 68/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 69/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 70/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 71/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 72/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1. 73/73 Zdroj: Jindřich Schovanec I. A třída Plzeňského kraje (20. kolo): TJ Sušice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Křimice 4:1.

Česká divize žen, skupina C: Spartak Kaplice – Klatovy 2:3. Česká divize dorostu do 19 let: Rokycany – Klatovy 3:1. Česká divize dorostu do 17 let: Rokycany – Klatovy 0:4. Krajská soutěž dorostu, skupina B: Svéradice & Chanovice – Sušice 1:3, Sokol Hradešice & Kvasetice – Radkovice 1:2, Žákava – START Luby & Švihov B odloženo, Okula Nýrsko – Sokol Kolinec 2:3.

FOTO, VIDEO: Velmi důležité a cenné vítězství, radovala se trenérka fotbalistek

Krajský přebor starších žáků: Křimice – START Luby 2:5, Slavia Vejprnice – Horažďovice & Sv. Hrádek 1:5, Tachov – Klatovy 2:0, Jiskra Domažlice – Nýrsko & Železná Ruda 10:2. Krajský přebor mladších žáků: Křimice – START Luby 0:2, Slavia Vejprnice – Horažďovice & Sv. Hrádek 1:21, Tachov – Klatovy 2:5, Domažlice – Okula Nýrsko & Železná Ruda 14:1.

Nýrsko jde po čase znovu do boje. Pauza? Byla spíš na škodu, tvrdí trenér Okuly

Basketbal

Nadregionální liga kadetů U17: BK Klatovy – BA Grizzlies Plzeň B 85:64. Celostátní liga kadetek U17: Tygři Praha B – BK Klatovy 53:77, USK Praha B – BK Klatovy 42:78. Žákovská liga starších žáků U14: BK Klatovy – BK Jiskra Domažlice 108:47.

Kam za sportem? Na dospělý i mládežnický fotbal a basketbalový Easter Cup

Žákovská liga mladších žáků U14, LIGA A: Tábor – BK Klatovy 42:114, BA Radotín – BK Klatovy 54:81. Žákovská liga mladších žákyň U14: BK Levhartice Chomutov – BK Klatovy 43:48, Loko Karlovy Vary – BK Klatovy 30:123. Krajský přebor minižáků U13: Lokomotiva Plzeň – BK Klatovy 23:65.

FOTO, VIDEO: Jezdci Czech Enduro Teamu sbírali zkušenosti na mistrovství světa

Ostatní sporty

RUGBY - 1. liga RAGBY XV, skupina Čechy: Rugby Club České Budějovice & Rugby Šumava Nýrsko – RC Přelouč 0:74. NÁRODNÍ HÁZENÁ - Oblastní přebor národních házenkářů: TJ Sokol Hromnice – TJ Vřeskovice 24:25. Oblastní přebor národních házenkářek: TJ Božkov – TJ Sokol Chudenice 17:20.



VOLEJBAL - Krajský přebor volejbalistek I. třídy: VK Rokycany - SK Volejbal Klatovy 3:0 (18, 16, 8) a 3:1 (12, -24, 19, 20), SK Volejbal Klatovy B - TJ Sokol Plzeň Letná 3:0 (5, 15, 19) a 3:1 (-23, 21, 18, 23).

PODÍVEJTE SE: Běh přes Komošín ovládli Marek Dietl s Blankou Šindelářovou