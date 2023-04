Týden utekl jako voda. Je tady další pátek, takže vám přinášíme pravidelný souhrn týdne, ve kterém se dozvíte, jak si vedli sportovci z Klatovska vždy od pátku uplynulého týdne až do posledního čtvrtka. Dnes zde tedy najdete výsledkový servis od 24. do 30. března 2023.

Okresní přebor (15. kolo): Tatran Dlouhá Ves (na snímku fotbalisté v oranžových dresech) - TJ Sokol Hradešice (černožlutí) 3:0. | Foto: David Koranda

1/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 2/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 3/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 4/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 5/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 6/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 7/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 8/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 9/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 10/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 11/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 12/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 13/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 14/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 15/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 16/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 17/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 18/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 19/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 20/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 21/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 22/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 23/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 24/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 25/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 26/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 27/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 28/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 29/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 30/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 31/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 32/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 33/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 34/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 35/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 36/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 37/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 38/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 39/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 40/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 41/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 42/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 43/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 44/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 45/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 46/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 47/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 48/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 49/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 50/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 51/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 52/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 53/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 54/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 55/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 56/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 57/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 58/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 59/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 60/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 61/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 62/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 63/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 64/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 65/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 66/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 67/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 68/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 69/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 70/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 71/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 72/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 73/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 74/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 75/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 76/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 77/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 78/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 79/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 80/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 81/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 82/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 83/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 84/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 85/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 86/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 87/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 88/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 89/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 90/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 91/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 92/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 93/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 94/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 95/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 96/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 97/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 98/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni. 99/99 Zdroj: Florbal Klatovy Mladší žákyně Sport Clubu Klatovy na turnaji v Plzni.

Fotbal

FORTUNA divize A: FC Rokycany – SK Klatovy 1898 1:0. Krajský přebor: FK Okula Nýrsko – SK Rapid Plzeň odloženo. I. A třída: TJ START Luby – SSC Bolevec 1:5, TJ Sokol Mochtín – TJ Sušice 1:1. I. B třída, skupina B: TJ Pfeifer Chanovice – FK Svéradice 3:0, SK Bolešiny – TJ Sokol Štěnovice 4:0, TJ Sokol Pačejov – TJ Chotěšov 2:6, TJ Sokol Blovice – SK Kovodružstvo Strážov 6:4, FK Horažďovice – TJ Svatobor Hrádek 0:1, SK Klatovy 1898 B – TJ Měcholupy 1:4.

Výsledek měl být dvouciferný, říká švihovský kouč Popelka po demolici Veřechova

Okresní přebor: FC Švihov – TJ Sokol Veřechov 8:0, Dukla Janovice – TJ Sokol Vrhaveč 1:0 nedohráno, Tatran Dlouhá Ves – TJ Sokol Hradešice 3:0, TJ Nezamyslice – FK Okula Nýrsko 0:4, TJ Sokol Plánice – SK Malý Bor 1929 4:0, TJ START Luby B – TJ Kašperské Hory 2:0, TJ Sušice B – Chudenice 4:0.

Hrádek udolal kvalitně hrající Horažďovice. Spíš remízový zápas, uznal Brabec

III. třída: TJ Měcholupy B – SRK Železná Ruda 3:0, Sokol Hartmanice – TJ Sokol Mochtín B 7:0, Sokol Kolinec – TJ Žihobce 6:0, FK Budětice 2012 – FK Svéradice B 2:0, Dukla Janovice B – Tatran Velké Hydčice 1:2, TJ Sokol Běšiny – TJ Svatobor Hrádek B 4:2, TJ Sokol Měčín – SK Bolešiny B 4:1. Česká divize žen, skupina C: SK Klatovy 1898 – Calofrig Borovany 9:1.

OBRAZEM: Divizní derby rozhodla penalta. Klatovy odjely z Rokycan s porážkou

Česká divize dorostu do 19 let: SK Klatovy 1898 – 1. FK Příbram B 0:7. Česká divize dorostu do 17 let: SK Klatovy 1898 – 1. FK Příbram B 1:1. Krajský přebor starších žáků: SK Klatovy 1898 – TJ Košutka Plzeň 4:4, TJ Sušice – FK Okula Nýrsko & SRK Železná Ruda 0:8, TJ START Luby – TJ Přeštice 2:3, FK Horažďovice 1920 & TJ Svatobor Hrádek – FC Křimice 10:0. Krajský přebor mladších žáků: SK Klatovy 1898 – TJ Košutka Plzeň 11:2, TJ Sušice – FK Okula Nýrsko & SRK Železná Ruda 4:1, TJ START Luby – TJ Přeštice 7:2, FK Horažďovice 1920 & TJ Svatobor Hrádek – FC Křimice 3:1.

FOTO, VIDEO: Byly to povinné body, ví Čubanová. Stínem výhry je zranění stoperky

Volejbal

Krajský přebor volejbalistů I. třídy: SK Volejbal Klatovy – TJ Sokol Mirošov 3:0 a 3:0. Krajský přebor volejbalistek I. třídy: SK Volejbal Klatovy – TJ Union Plzeň 3:2 a 3:2. Krajský přebor chlapců (volejbalistů) do 22 let: USK Slavia Plzeň U20 – SK Volejbal Klatovy 1:2, SK Volejbal Klatovy – Volejbal Domažlice 2:0, TJ Sokol Mirošov – SK Volejbal Klatovy 0:2.

Jsem rád, že jsme letošní sezonu zakončili vítězně, radoval se volejbalista

Basketbal

Západočeská liga žen: TJ Slavoj Tachov – BK Klatovy 80:40. Celostátní liga juniorů U19: BK Klatovy – Sluneta Ústí nad Labem 69:59, BK Klatovy – Sokol Vyšehrad 62:63. Žákovská liga starších žáků U15: BK Klatovy – Sokol Písek 57:65, BK Klatovy – Sokol Praha Vyšehrad 108:23. Žákovská liga mladších žákyň U14: Sokol Kladno – BK Klatovy 48:74. Turnaj minižáků U11: Sokol Dubeč – BK Klatovy 97:12. Medvědi Tábor – BK Klatovy 75:23.

Plavkyně Iveta Bezpalcová přivezla bronz, nezklamaly ani další klatovské naděje

Florbal

2. regionální liga dorostu: Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov 4:5, Sport Club Klatovy – USK Akademik Cheb 7:6. Plzeňská liga mladších žáků: Sport Club Klatovy dívky – FbC Plzeň blue 1:8, Sport Club Klatovy dívky – FBŠ Slavia Plzeň red 1:6, Sport Club Klatovy dívky – FBŠ Slavia Plzeň white 1:11.

Florbalisté skolili Cheb a potrápili lídra. Trenér ocenil výkon nového gólmana

Plzeňská liga elévů: Sport Club Klatovy – Go-Go Horšovský Týn, FBŠ Gorily Plzeň oranžoví – Sport Club Klatovy červení, Sport Club Klatovy červení – FBŠ Gorily Plzeň bílí, Horšovský Týn OPEN TEAM – Sport Club Klatovy červení, Sport Club Klatovy červení – FBC Rokycany (z této soutěže se v rámci zdravého rozvoje hráčů nezveřejňují výsledky ani statistiky).

FOTO: Enduro ve Strážovicích ovládli borci z Czech Enduro Teamu, teď míří na MS

Ostatní sporty

RUGBY – 1. liga Ragby XV: RC Mountfield Říčany B – Rugby Šumava Nýrsko & Rugby Club České Budějovice 79:5. MOTORSPORT – Enduro Strážovice: 1. Zdeněk Pitel, 2. Jaroslav Kalný, 3. Jiří Hádek. MALÁ KOPANÁ - Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga: Devils Klášter - Andělky Chanovice 0:14, Plánice - PS Křeč Mochtín 3:5, Topovky Řenče - Sokolky Neznašovy 3:3 (PK 4:3).

Kam za sportem: Volejbalistky čeká závěrečná, do akce jdou národní házenkáři