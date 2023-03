Týden utekl jako voda. Je tady další pátek, takže vám přinášíme pravidelný souhrn týdne, ve kterém se dozvíte, jak si vedli sportovci z Klatovska vždy od pátku uplynulého týdne až do posledního čtvrtka. Dnes zde tedy najdete výsledkový servis od 17. do 23. března 2023.

Zimní příprava: SK Klatovy 1898 - TJ Blatná (na snímku fotbalistky v zelených dresech) 6:0. | Foto: Natálie Presslová

Fotbal

FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 – FK Slavoj Český Krumlov 0:2. Krajský přebor: TJ START Tlumačov – FK Okula Nýrsko 2:2. I. A třída: TJ START Luby – TJ Sokol Kralovice 2:2, SK Smíchov Plzeň – TJ Sokol Mochtín 1:1, TJ Sušice – TJ Dynamo Horšovský Týn 1:4. I. B třída, skupina B: TJ Chotěšov – FK Horažďovice 1:1, TJ Sokol Losiná – TJ Pfeifer Chanovice 6:5, TJ Sokol Blovice – SK Klatovy 1898 B 4:2, TJ Svatobor Hrádek – SK Bolešiny 2:1, TJ Měcholupy – TJ Sokol Pačejov 5:0, SK Kovodružstvo Strážov – FK Svéradice 0:0.

Okresní přebor: FK Okula Nýrsko B – TJ Sokol Plánice odloženo, TJ Sokol Chudenice – Tatran Dlouhá Ves 2:1, TJ Sokol Hradešice – TJ START Luby B 3:1, TJ Sokol Vrhaveč – TJ Kašperské Hory 5:0, FK Dukla Janovice – FC Švihov 0:5, SK Malý Bor 1929 – TJ Sušice B 3:1, TJ Sokol Veřechov – TJ Nezamyslice za stavu 1:1 nedohráno (napadení rozhodčího).

III. třída: FK Svéradice B – TJ Sokol Hartmanice 4:1, TJ Žihobce – TJ Sokol Běšiny 3:4, Tatran Velké Hydčice – SRK Železná Ruda 1:1, TJ Sokol Mochtín B – TJ Měcholupy B 1:5, TJ Svatobor Hrádek B – TJ Sokol Měčín 1:1, FK Dukla Janovice B – Sokol Kolinec 2:4, SK Bolešiny B – FK Budětice 2012 4:5.

Česká divize dorostu do 19 let: SK SENCO Doubravka – SK Klatovy 1898 0:5, SK Klatovy 1898 – SK Petřín Plzeň B 0:4 (dohrávka 17. kola). Česká divize dorostu do 17 let: SK SENCO Doubravka – SK Klatovy 1898 3:3, SK Klatovy 1898 – SK Petřín Plzeň B 1:1 (dohrávka 17. kola).

Krajský přebor starších žáků: TJ Přeštice – FK Horažďovice 1920 & TJ Svatobor Hrádek 0:4, TJ Sušice – TJ Baník Stříbro 2:4, FK Tachov – FK Okula Nýrsko & SRK Železná Ruda 8:2, TJ Jiskra Domažlice – TJ START Luby 6:0, SK Rapid Plzeň – SK Klatovy 1898 4:1. Krajský přebor mladších žáků: TJ Přeštice – FK Horažďovice 1920 & TJ Svatobor Hrádek 1:14, TJ Sušice – TJ Baník Stříbro 11:1, FK Tachov – FK Okula Nýrsko & SRK Železná Ruda 7:3, TJ Jiskra Domažlice – TJ START Luby 6:1, SK Rapid Plzeň – SK Klatovy 1898 1:2. Zimní příprava žen: SK Klatovy 1898 – TJ Blatná 6:0.

Lední hokej

Šumavská liga amatérského hokeje: HC Vícenice – HC Tango Klatovy 2:2, AHC Vačice – HC El Barto 10:3, HC Vizi Auto – HC Tomahawks 8:4, HC Poběžovice – HC 2009 Nýrsko 9:3. Krajská hokejová soutěž, skupina A: SKP Rapid Plzeň – TJ START Luby 4:2. Regionální liga juniorů: Klatovy – HC Baník Příbram 2:9.

Basketbal

2. liga basketbalistů: BK Klatovy – BK Příbram 2000 91:92, BK Klatovy – BC Benešov 71:44. Nadregionální liga kadetů U17: BK Beroun – BK Klatovy 53:63. Žákovská liga žáků U14, Liga A: BK Přeštice – BK Klatovy 35:131.

Volejbal

Krajský přebor volejbalistů I. třídy: Union Plzeň – SK Volejbal Klatovy 3:2 a 3:1. Krajský přebor volejbalistek I. třídy: SK Volejbal Klatovy – Volejbal Domažlice B 3:0 a 3:0, Union Plzeň – SK Volejbal Klatovy B 2:3 a 3:1.

Florbal

Liga starších žáků: SK Jiskra Domažlice – Sport Club Klatovy 3:3, FBC Rokycany – Sport Club Klatovy 1:6, Sport Club Klatovy – SK Interobal Plzeň 13:2. Přebor starších žáků: FBŠ Slavia Plzeň B – Sport Club Klatovy B, Sport Club Klatovy B – Horažďovice OPEN team, Florbal Tachov B – Sport Club Klatovy B (v této soutěži nejsou zveřejňovány výsledky ani statistiky).

Stolní tenis

1. liga žen, skupina A: Slovan KST Bohnice – Klub stolního tenisu Klatovy 4:6, AC Sparta Praha – Klub stolního tenisu Klatovy 7:3. Divize ve stolním tenisu: KOC Sušice – SKUŘ Plzeň C 10:5, TJ Sokol Břasy – KST Klatovy 10:3, KOC Sušice – Union Plzeň B 10:4, TJ Sokol Lhůta – KST Klatovy 10:2.

Krajský přebor 1. třídy, skupina A: TJ Sokol Plánice – TJ Nýřany B 10:4, TJ STOTEN Horažďovice – ST DDM Stříbro 7:10, TJ STOTEN Horažďovice – TJ Nýřany B 8:10, TJ Sokol Plánice – ST DDM Stříbro 6:10.

Krajský přebor 1. třídy ve stolním tenise, skupina B: TJ STOTEN Horažďovice B – TJ Sokol Plzeň V. C 10:4, KST Hrádek – KST Klatovy B 10:5, TJ STOTEN Horažďovice B – TJ Nýřany 9:9, TJ Sokol Plzeň V. – KST Klatovy B 10:1. Krajský přebor 2. třídy ve stolním tenise, skupina B: KOC Sušice B – TJ Sokol Spálené Poříčí 10:1, KOC Sušice B – TJ Dobřany C 10:0.

