Další kolo mladých florbalistů? Výhra s Chebem, ale i divočina proti lídrovi

Lední hokej

2. liga, skupina západ (nadstavba B): SHC Klatovy – HC WIKOV Hronov 2:6, SHC Klatovy - HC Děčín 2:6. Společná liga Plzeňského a Karlovarského kraje, předkolo play-off, 2. zápas: HC Baník Sokolov B – HC Klatovy B 4:4 po pr.

Krajská hokejová soutěž, skupina A: TJ START Luby – TJ Město Zbiroh 4:2. Regionální liga juniorů: HC Domažlice – HC Klatovy 16:1. Regionální liga dorostu: HC Klatovy – HC Spartak Žebrák 3:5. Klatovská hokejová liga: AHC Gladiators – AHC Dynamo 10:1. Šumavská liga amatérského hokeje: HC 2009 Nýrsko – HC Vizi Auto 3:6, HC El Barto – HC Poběžovice 1:16, HC Vícenice – AHC Vačice 2:15, HC Tango Klatovy – HC Tomahaws 3:2.

Běžecké lyžování

Šumavský skimaraton (25 km klasickou technikou), muži: 1. Jan Šrail (ČR, Vltava Fund Ski Team, 1:11:25,5), 2. Martin Jakš (ČR, eD System Silvini Team, 1:11:25,6), 3. Tomáš Veber (ČR, Kasper Swix Team, 1:14:43,5), 4. Stefan Falk (Německo, SC Grossberg, 1:14:43,6), 5. Johannes Kuchl (Německo, Vltava Fund Ski Team, 1:15:17,9), 6. Michal Francke (ČR, Žižkovský tygři, 1:16:42,4), 7. Martin Pávek (ČR, Rolníci / CZU Praha, 1:16:42,7), 8. Thomas Lechermann (Německo, SC Zwiesel, 1:17:26,2), 9. Jaroslav Ehl (ČR, Wikov Ski Skuhrov, 1:17:45,7), 10. Josef Žížala (ČR, Žižkovský tygři, 1:17:46,6).

Fotbal

Zimní příprava, přátelské zápasy: FK Okula Nýrsko – Petřín Plzeň B 1:1, TJ Sušice – FK Nepomuk 3:6, TJ Sokol Mochtín – SK Klatovy 1898 U19 5:5, TJ Přeštice – SK Klatovy 1898 1:8. Pohár PKFS (3. kolo): TJ Měcholupy – TJ Holýšov 3:2, TJ Sušice – TJ Sokol Plzeň-Černice 2:2 (4:2 na penalty).

Volejbal

Krajský přebor volejbalistů I. třídy: SK Volejbal Klatovy – Volejbal Domažlice B 3:0 a 3:2. Krajský přebor volejbalistek I. třídy: SK Volejbal Klatovy – TJ Sokol Plzeň Letná 3:1 a 3:0, TJ Kladruby – SK Volejbal Klatovy B 3:2 a 1:3.

Krajský přebor chlapců do 22 let: SK Volejbal Klatovy – TJ Sokol Mirošov 2:0, Volejbal Domažlice – SK Volejbal Klatovy 1:2, SK Volejbal Klatovy – USK Slavia Plzeň do 20 let 2:1 (všechny zápasy se odehrály v Domažlicích).

Basketbal

Celostátní liga kadetek U17 (basketbalistky do 17 let), skupina A: BCM Sokolov – BK Klatovy 44:81, BC Slaný – BK Klatovy 28:86. Žákovská liga mladších žáků (do 14 let), LIGA A: BK Klatovy - BK Přeštice 110:33.

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga: Kobra Stars Bolešiny – Topovky Řenče 4:0, Devils Klášter – Sokolky Neznašovy 7:0, Plánice – Andělky Chanovice 5:3.

