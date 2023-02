Chleba se lámal ve druhé třetině, říkal Straka po prohraném souboji v Chebu

Krajská hokejová soutěž, skupina A: HC Klaustimber – TJ START Luby 7:3, Sokol Malá Víska - TJ Baník Líně 7:3, HC Rokycany - Sokol Malá Víska 3:6. Regionální liga juniorů: HC Klatovy - HC Rokycany 6:9. Regionální liga dorostu: HC Baník Příbram – HC Klatovy 4:3 po samostatných nájezdech.

Super. Béčko hokejových Klatov doma otočilo úvodní bitvu předkola play-off

Hokejová Liga starších žáků B: HC Slavoj Český Krumlov – HC Klatovy 2:7. Hokejová Liga mladších žáků B: HC Rokycany – HC Klatovy 14:12. Klatovská hokejová liga (KTHL): AHC Dynamo – HC Warriors Kdyně 0:5, HC West Indian 2018 – HC Čápi 4:8. Šumavská liga amatérského hokeje: HC Poběžovice – AHC Vačice 4:8, HC El Barto – HC Tango Klatovy 0:1, HC Vizi Auto – HC Vícenice 4:4, HC Tomahawk – HC 2009 Nýrsko 4:2.

Kdyně nadělila Dynamu bůra, sympatický výkon hokejových Indiánů na soka nestačil

Basketbal

Západočeská liga basketbalistek: BSK Tatran Kraslice – BK Klatovy 100:64. Celostátní liga juniorů (basketbalisté do 19 let): BK Jiskra Domažlice – BK Klatovy 96:60. Žákovská liga starších žáků (basketbalisté do 15 let): BK Klatovy – BK Kladno 127:34, BK Klatovy – Sokol Vyšehrad zrušeno. Krajský přebor minižáků U13: BK Klatovy – BK Jiskra Domažlice 62:15. Krajský přebor minižáků U12: Slavoj Tachov - BK Klatovy dívky 28:29. Krajský přebor minižáků U11: Sokol Toužim – BK Klatovy 46:93 a 43:82.

Julie Kubátová zaběhla osobní i oddílový rekord, z halového MČR veze páté místo

Volejbal

Krajský přebor mužů I. třídy: USK Slavia Plzeň C – SK Volejbal Klatovy 2:3 a 1:3. KP I. třídy žen: VK Rokycany – SK Volejbal Klatovy B 3:1 a 3:0.

Životní výsledek šumavského laufaře. Je to pro mě pohádka, radoval se Jan Šrail

Krajský přebor chlapců do 14 let – dílčí turnaj v Plzni, konečné pořadí: 1. USK Slavia Plzeň, 2. SK Volejbal Klatovy, 3. TJ Sokol Mirošov. Krajský přebor dívek do 14 let: SK Volejbal Klatovy – TJ Sokol Vejprnice 2:0, VK Slavia VŠ Plzeň – SK Volejbal Klatovy 0:2, SK Volejbal Klatovy – VK Rokycany 2:0.

Klíč k úspěchu? Týmový duch a vzájemná podpora, domníval se volejbalista Netrval

Florbal

Regionální florbalová liga mužů: Sport Club Klatovy - FbC Plzeň B 5:4, Sport Club Klatovy - FBŠ Gorily Plzeň 4:6. Liga starších žáků: Sport Club Klatovy – FBŠ Slavia Plzeň 2:9, Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov 4:10, FB Hurrican Karlovy Vary white – Sport Club Klatovy 6:1.

PODÍVEJTE SE: Klatovští florbalisté vybojovali na domácí půdě jednu výhru

Stolní tenis

1. liga stolních tenistek, skupina A: KST Klatovy – KST Kalich Litoměřice 8:2, KST Klatovy – TJ Sokol Stodůlky 9:1. Divize ve stolním tenisu: KOC Sušice – TJ Sokol Nezvěstice 9:9, KST Klatovy – SKUŘ Plzeň C 7:10, KOC Sušice – TJ Sokol Horní Bělá 7:10, KST Klatovy – Union Plzeň B 10:4. Krajský přebor 1. třídy ve stolním tenisu, skupina A: Union Plzeň C – TJ Sokol Plánice 10:4, TJ Sokol Klabava – TJ STOTEN Horažďovice 5:10, TJ Sokol Klabava – TJ Sokol Plánice 10:5, Union Plzeň C – TJ STOTEN Horažďovice 2:10.

Takhle se bojuje o záchranu! Stolní tenistky vyřídily Litoměřice i Stodůlky

Krajský přebor 1. třídy ve stolním tenisu, skupina B: TJ Sokol Těně – TJ STOTEN Horažďovice B 3:10, KST Klatovy B – TTC Horšovský Týn 1:10, TJ Sokol Mirošov – TJ STOTEN Horažďovice B 8:10, KST Klatovy B – TJ Slavoj Stod 2:10. Krajský přebor 2. třídy ve stolním tenisu, skupina B: KOC Sušice B – Slavoj Chodová Planá 10:4, KOC Sušice B – TJ Sokol Bor C 10:1.

Čeká nás bitva o druhé, třetí a čtvrté místo, má jasno klatovský stolní tenista

Fotbal

Zimní příprava: SK Klatovy 1898 – TJ Jiskra Domažlice 2:1, Sušice – Rapid Plzeň 3:7, TJ Osek – FK Okula Nýrsko 0:1, TJ Měcholupy – TJ Sokol Mochtín 3:2, Sokol Chudenice – Slavoj Koloveč B 2:4, SK Klatovy 1898 U19 + B - Dukla Janovice 10:1, SK Klatovy 1898 U19 + B - SK Kovodružstvo Strážov 5:1.

Kam za sportem: Měcholupy vyzvou v Poháru PKFS Holýšov, Nýrsko jede do Přeštic

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga: Topovky Řenče – Plánice 4:2, Andělky Chanovice – PS Křeč Mochtín 3:5, Sokolky Neznašovy – Kobra Stars Bolešiny 0:13 (všechny zápasy se odehrály ve sportovní hale v Plánici).

PODÍVEJTE SE: Kobra Mazánková dala deset gólů, dvě fotbalistky musely do špitálu