SOUHRN TÝDNE: Jak si vedli sportovci z Klatovska?

Liga mladších žáků A: HC Klatovy – HC Baník Příbram 7:6. Šumavská liga amatérského hokeje: AHC Vačice – HC Vizi Auto 5:4, HC Vícenice – HC Tomahawks 7:1, HC Tango Klatovy – HC Poběžovice 3:6, HC 2009 Nýrsko – HC El Barto 9:6. Klatovská hokejová liga: HC West Indian – AHC Dynamo 2:13.

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga 20232/2023 (výsledky 10. kola): Sokolky Neznašovy – Plánice 4:5 po penaltách, Andělky Chanovice – Kobra Stars Bolešiny 1:5, PS Křeč Mochtín – Devils Klášter 1:5.

Basketbal

2. liga basketbalistů, skupina A: Tigers Basketball České Budějovice – BK Klatovy 107:81, Sokol Písek B – BK Klatovy 82:58. Nadregionální liga kadetů U17: BK Klatovy – BK Jiskra Domažlice 63:64. Žákovská liga mladších žáků U14, LIGA A: TJ Sokol Kbely – BK Klatovy 41:126. Krajský přebor minižáků U12: BK Lokomotiva Plzeň – BK Klatovy 47:42 a 31:48.

Fotbal

Zimní příprava: SK Klatovy 1898 – FK Nepomuk 4:3, Sušice – Vacov 4:2, Okula Nýrsko – Košutka 1:1, TJ Přeštice - Luby 4:4, TJ Sušice – FC Písek U19 2:3.

Běh, běžecký sport

Běh okolo Komošína (Dolany u Klatovy, 7 km)



Nejmladší kategorie žen do 34 let: 1. Diana Peteříková (Hujerojc, 40:14), 2. Karolína Hessová (Vrhaveč, 41:04). Kategorie žen od 35 do 44 let: 1. Marie Spasová (Švihov, 34:48), 2. Štěpánka Matoušková (SC Radotín, 36:02), 3. Kateřina Břachová (Plzeň, 36:43), 4. Radka Ouřadová (Klatovy, 40:30), 5. Libuše Tichá (Brnířov, 41:11). Kategorie žen nad 45 let: 1. Blanka Šindelářová (Blovice, 31:13), 2. Dagmar Rudolfová (Novákovice, 37:24), 3. Mirka Zámečníková (Klatovy, 38:07), 4. Ivana Machová (Fan Běhy, 40:05).

Nejmladší kategorie mužů do 39 let: 1. Pavel Štěpáník (AK Škoda Plzeň, 25:06), 2. Marek Dietl (Nezdice, 28:16), 3. Václav Lorenc (Fitness Luby, 29:14), 4. Ondřej Koukol (TJ Nýrsko, 29:30), 5. Pavel Salvetr (Klatovy, 29:37), 6. Přemysl Koranda (Atletika Klatovy, 30:55), 7. Jaromír Janoušek (SDH Třebýcinka, 32:52), 8. Tomáš Kutka (Lužany, 35:39), 9. Martin Hřebec (Lužany, 39:36), 10. Adam Lorenc (Fitness Luby, 42:58).

Muži od 40 do 49 let: 1. Daniel Kupidlovský (Stodůlky, 25:58), 2. Martin Kopecký (Liberec, 26:44), 3. David Kellner (Stříbro, 27:53), 4. Tomáš Dolejš (Sokol Mochtín, 28:51), 5. Miroslav Forst (Sušice, 29:16), 6. Miroslav Nový (Plzeň, 30:13), 7. Pavel Jílek (Cykloservis Malát Klatovy, 30:35), 8. Tomáš Peteřík (Hujerojc, 31:11), 9. Kamil Šerý (Sokol Dolany, 35:44), 10. Pavel Müller (Novákovice, 36:35), 11. Zdeněk Špatenka (Sokol Dolany, 39:24), 12. Oldřich Bouda (Klatovy, 39:41), 13. Jiří Bejček (Sokol Dolany, 41:18).

Kategorie mužů od 50 do 59 let: 1. Miloš Brejcha (OCRT Sušice, 31:49), 2. Zdeněk Cibulka (Vrhaveč, 39:53). Kategorie mužů od 60 do 69 let: 1. Jiří Vrabec (Fírové, 31:41), 2. Josef Vitásek (Buková, 31:51), 3. František Šika (AC Tria Plzeň, 31:54), 4. Karel Voráček (Sokol Dolany, 34:15), 5. Peter Molčan (Sokol Dolany, 40:39). Kategorie mužů nad 70 let: 1. Zdeněk Rus (TJ Nýrsko, 35:40), 2. František März (Kout na Šumavě, 01:01:17).

