Straku naštvali rozhodčí. I tak jsme to měli uhrát, připustil klatovský trenér

Klatovská hokejová liga (ZS Klatovy): HC Čápi AHC Gladiators 0:9, HC West Indian 2018 – HC Warriors Kdyně 1:11. Šumavská liga amatérského hokeje (ZS Klatovy): AHC Vačice – HC Tango Klatovy 7:3, HC Vícenice – HC 2009 Nýrsko 3:5, HC Poběžovice – HC Tomahawk 9:2, HC Vizi Auto – HC El Barto 6:2. Regionální hokejová liga dorostu: HC Klatovy – HC Rokycany 3:10.

Basketbal

2. liga basketbalistů, skupina A: BK Klatovy – BK Beroun 73:71, BK Klatovy – BŠ Slavia Praha 70:75. Nadregionální liga kadetů U17: BK Sokolov – BK Klatovy 92:54. Celostátní liga kadetek U17 (do 17 let): BK Klatovy – Tygři Praha B 55:45, BK Klatovy – BC Slaný 75:41. Žákovská liga mladších žáků (do 14 let), LIGA A: BK Klatovy – Sokol Písek 109:39, BK Klatovy – Medvědi Tábor 139:24. Žákovská liga mladších žákyň U14: BK Klatovy – Lokomotiva Karlovy Vary 103:13, BK Klatovy – BK Levhartice Chomutov 63:69.

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga: Kobra Stars Bolešiny – PS Křeč Mochtín 6:4, Plánice – Devils Klášter 6:5, Topovky Řenče – Andělky Chanovice 3:2 PK.

Volejbal

Krajský přebor volejbalistek I. třídy: TJ Sokol Plzeň-Skvrňany – SK Volejbal Klatovy B 2:3 a 0:3, SK Volejbal Klatovy – TJ Kladruby u Stříbra 0:3 a 3:2. Krajský přebor dívek do 20 let: Plzeň Letná – SK Volejbal Klatovy 1:2, SK Volejbal Klatovy – Košutka Plzeň 0:2, VK Rokycany – SK Volejbal Klatovy 2:0.

Fotbal

Zimní příprava – sobota 10.00: FC Viktoria Plzeň B – SK Klatovy 1898 7:1 (4:1). Pohár PKFS, 2. kolo: TJ Sušice – TJ Sokol Lhota 7:0 (4:0).

Stolní tenis

1. liga stolních tenistek, skupina A: KST Klatovy – SKST Vlašim B 1:9, KST Klatovy – TJ Slavoj Praha 3:7. Divize stolních tenistů (nejvyšší krajská soutěž): KST Klatovy – KOC Sušice 10:0, TJ Sokol Bor B – KOC Sušice 7:10, KST Klatovy – SKUŘ Plzeň B 9:9. Krajský přebor stolní tenistů 1. třídy, skupina A: TJ Sokol Lhůta B – TJ Sokol Plánice 10:4, TJ Sokol Plzeň V. B – TJ STOTEN Horažďovice 5:10, TJ Sokol Plzeň V. B – TJ Sokol Plánice 10:3.

Krajský přebor 1. třídy ve stolním tenisu, skupina B: KST Hrádek – TJ STOTEN Horažďovice B 4:10, KST Klatovy B – TJ Sokol Těně 6:10, TJ Sokol Plzeň V. A – TJ STOTEN Horažďovice B 10:5, KST Klatovy B – TJ Sokol Mirošov 4:10. Krajský přebor 2. třídy ve stolním tenisu, skupina B: TJ Sokol Blížejov – KOC Sušice B 2:10. TJ Sokol Pocinovice B – KOC Sušice B 4:10.

Florbal

Liga starších žáků: Sport Club Klatovy – USK Akademik Cheb 5:3, Sport Club Klatovy – SK Interobal Plzeň 13:4, Sport Club Klatovy – FBC Rokycany 9:4.

