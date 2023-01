Straka: Je to škoda, utekla nám první třetina. Soupeř hrál výborně, zní z Písku

Regionální hokejová liga dorostu: HC Klatovy – HC Baník Příbram 0:8. Liga starších žáků B – B: IHC Králové Písek – HC Klatovy 3:3, HC Klatovy – HC Domažlice 7:4. Liga mladších žáků A: HC Klatovy – Rytíři Kladno 10:4, HC Hvězda Praha – HC Klatovy 5:7. Liga mladších žáků B: HC Domažlice – HC Klatovy 15:7. Klatovská hokejová liga: AHC Gladiators – AHC Dynamo 12:0, HC Čápi – HC West Indian 2018 6:1. Šumavská liga amatérského hokeje: HC Vícenice – HC Poběžovice 2:8, HC El Barto – HC Tomahawk 5:7, HC 2009 Nýrsko – AHC Vačice 7:5, HC Tango Klatovy – HC Vizi Auto 4:2.

Tvrdý direkt! Gladiátoři rozcupovali Dynamo, Čápi potvrdili narůstající formičku

Florbal

2. regionální liga dorostenců: Sport Club Klatovy – USK Akademik Cheb 2:3, Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov 5:6. Plzeňská liga mladších žáků (3+1): FBC Rokycany – Sport Club Klatovy dívky 2:1, FBŠ Slavia Plzeň red – Sport Club Klatovy dívky 1:0, TJ Tlučná – Sport Club Klatovy dívky 4:0.

Florbalistkám se na domácí půdě dařilo, ze tří bitev ukořistily dvě vítězství

Volejbal

Krajský přebor žen (volejbalistek) I. třídy: TJ Sokol Plzeň Letná – SK Volejbal Klatovy B nenahlášeno, SK Volejbal Klatovy – VK Rokycany 0:3 a 0:3. Krajský přebor chlapců (volejbalistů) do 22 let: USK Slavia Plzeň U20 – SK Volejbal Klatovy 0:2, SK Volejbal Klatovy – Volejbal Domažlice 2:0, TJ Sokol Mirošov – SK Volejbal Klatovy 0:2. Krajský přebor dívek (volejbalistek) do 14 let: VK Rokycany – SK Volejbal Klatovy 0:2, SK Volejbal Klatovy – VK Slavia VŠ Plzeň 1:2, TJ Sokol Vejprnice – SK Volejbal Klatovy 2:1.

Moc jsme se neprosazovaly v útoku, litovala Petrmichlová po prohrách s lídrem

Basketbal

Západočeská liga žen (basketbalistek): BaK Plzeň B – BK Klatovy 51:42. Celostátní liga juniorů (basketbalisté do 19 let): BK Klatovy – BA Sparta Praha 79:63, BK Klatovy – Tygři Praha B 86:68. Žákovská liga starších žáků U15: BK Klatovy – BA Sokol Kbely 74:58, BK Klatovy – Slavoj Litoměřice 58:63. Krajský přebor minižáků U13: BK Jiskra Domažlice – BK Klatovy 25:78, BK Klatovy – BK Lokomotiva Plzeň 80:26. Nadregionální turnaj U11 (Klatovy): BK Klatovy – Sokol Kbely 22:63, BK Klatovy – Tygříci Borotín 36:69.

Klatovské naděje sbíraly cenné zkušenosti na domácím basketbalovém turnaji

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga: Andělky Chanovice – Sokolky Neznašovy 3:3 (4:3 po pokutových kopech), Devils Klášter – Kobra Stars Bolešiny 0:10, PS Křeč Mochtín – Topovky Řenče 3:1.

FOTO, VIDEO: Kobry uštkly Devilky hned desetkrát, Andělky zvládly pokutové kopy