Stadion otočil bitvu v Klatovech. Západočeši prohráli jednadvacátý duel v sezoně

Klatovská hokejová liga: HC Warriors Kdyně - AHC Dynamo 3:6. Regionální hokejová liga juniorů: HC Baník Příbram – HC Klatovy 6:7. Regionální liga dorostu: HC Klatovy – HC Spartak Žebrák 1:7, HC Rokycany – HC Klatovy nehráno. Liga mladších žáků B: HC Klatovy – HC Rokycany 8:12.

OHLASY Z KTHL: Předvánoční GLOBALGAME ovládli hokejisté Dynama

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga: Devils Klášter – Andělky Chanovice 2:0, Plánice – PS Křeč Mochtín 3:5, Topovky Řenče – Sokolky Neznašovy 4:5.

FOTO, VIDEO: Plánice potrápila lídra. Devilky i Neznašovy před Vánoci zvítězily

Volejbal

Krajský přebor volejbalistů I. třídy: TJ Sokol Mirošov – SK Volejbal Klatovy 3:0 a 3:1. Krajský přebor volejbalistek I. třídy: TJ Union Plzeň – SK Volejbal Klatovy 3:0 a 0:3. Krajský přebor chlapců (volejbalistů) do 22 let: SK Volejbal Klatovy – TJ Sokol Mirošov 2:1, SK Volejbal Domažlice – SK Volejbal Klatovy 0:2, SK Volejbal Klatovy – USK Slavia Plzeň U20 2:0.

Volejbalistky si na závěr roku přivezly z Unionu tři body a přezimují čtvrté

Florbal

2. regionální liga dorostu - florbalistů: Sport Club Klatovy – Florbal Tachov 6:6, Sport Club Klatovy – FBŠ Gorily Plzeň Tlučná 5:4. Plzeňská liga mladších žáků: TJ Tlučná – Sport Club Klatovy dívky 3:3, FBC Rokycany – Sport club Klatovy dívky 1:6, Sport Club Klatovy dívky – FBŠ Gorily Plzeň 2:16.

Tucet infarktů za čtyři body! Florbalisté hráli jako naivní žáčci i superhvězdy

Běžecký sport

Předvánoční ŘAKOM (8. ročník) - kategorie ženy nad 35 let: 1. Kateřina Břachová (Plzeň, 25:21), 2. Radka Ouřadová (Klatovy, 31:32). Muži do 39 let: 1. Václav Lorenc (Fitness Luby, 21:14), 2. Miroslav Forst (Sušice, 21:15), 3. Ondřej Koukol (TJ Nýrsko, 21:18), 4. Přemysl Koranda (Atletika Klatovy, 22:07), 5. Jaromír Janoušek (SDH Třebýcinka, 22:51), 6. David Hlaváček (Plzeň, 23:16), 7. Adam Lorenc (Fitness Luby, 27:54).

Klatovy statečně bojovaly, ale v šesti lidech na favorizovaný Mirošov nestačily

Muži od 40 do 49 let: 1. Miroslav Nový (Plzeň, 21:32), 2. Tomáš Peteřík (Hujerojc, 22:03), 3. Petr Dvorský (Hujerojc, 24:50), 4. Oldřich Bouda (Rozběháme Klatovy, 26:27), 5. Zdeněk Špatenka (Sokol Dolany, 29:30). Muži od 50 do 59 let: 1. Miloš Brejcha (Sušice, 23:07), 2. Karel Voráček (Sokol Dolany, 24:56), 3. Zdeněk Cibulka (Vrhaveč, 27:46), 4. František Holeček (Sušice, 28:52), 5. Pavel Ouřada (Atletika Klatovy, 38:11). Muži od 60 do 69 let: 1. Miroslav Hanzlík (Eaglovice team, 29:50), 2. Peter Molčan (bez příslušnosti, 34:55). Muži nad 70 let: Zdeněk Rus (TJ Nýrsko, 26:21).

FOTO: V Dolanech byl nejrychlejší Václav Lorenc. Medailisty dělily čtyři vteřiny

Ostatní sporty

BASKETBAL - 2. liga, skupina A: BK Klatovy – BK Lokomotiva Plzeň B odloženo. FOTBAL - zimní soutěž dorostu U19, skupina C: SK Klatovy 1898 - FK Okula Nýrsko, Sparta Radkovice - TJ Přeštice, TJ Sušice - TJ Start Luby - všechny zápasy zimního turnaje dorostenců do 19 let byly zrušeny.

Vánoční běh pod Černou věží. Nejde o závod pro rekordy, ale o běh pro zdraví