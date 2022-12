Písek v závěru popravil klatovské naděje. Šílený! Jsme smutní, bědoval Straka

Šumavská liga amatérského hokeje (zápasy se hrály na zimním stadionu v Klatovech): HC El Barto – HC 2009 Nýrsko 2:9, HC Vizi Auto – AHC Vačice 6:5, HC Poběžovice – HC Tango Klatovy 6:4, HC Tomahawk – HC Vícenice 5:2.

Kam za sportem? Basketbalisty čeká druholigové derby s Jiskrou. Doma i venku

Regionální hokejová liga juniorů: HC Klatovy – SK Černošice 3:12. Regionální hokejová liga dorostu: HC Klatovy – HC Rokycany 3:10, HC Domažlice – HC Klatovy 3:7. Liga mladších žáků A: HC Kobra Praha – HC Klatovy 1:20, HC Klatovy – HC Pilsen Wolves 11:7. Liga mladších žáků B: HC Pilsen Wolves – HC Klatovy 14:3, HC Klatovy – HC Škoda Plzeň 4:20.

Hokejové Luby doma padly. Úvod z říše snů vystřídala hororová třetí třetina

Basketbal

Celostátní liga juniorů U19 (basketbalisté do 19 let): Sokol Praha Vyšehrad – BK Klatovy 101:44, BA Sparta Praha – BK Klatovy 104:61. Celostátní liga kadetek U17 (basketbalistky do 17 let): Lokomotiva Karlovy Vary – BK Klatovy 68:61, BK Sokolov – BK Klatovy 62:57. Žákovská liga starších žáků U15: BA Sparta Praha – BK Klatovy 89:61, Sokol Pražský – BK Klatovy 88:68.

Klatovským basketbalistům se nedařilo. Z vítězství se radovali pouze minižáci

Žákovská liga mladších žáků U14: Levharti Chomutov – BK Klatovy 79:49, HB Basket Praha – BK Klatovy 74:43. Krajský přebor starších minižáků U13: Lokomotiva Plzeň – BK Klatovy 25:80, Jiskra Domažlice – BK Klatovy 16:79. Krajský přebor mladších minižákyň U12: DbaK Plzeň – BK Klatovy 43:37, Slavoj Tachov – BK Klatovy 34:31. Krajský přebor nejmladších minižáků U11: Lokomotiva Plzeň – BK Klatovy 83:14 a 54:23.

Těším se, hlásí Šrail před startem sezony a připravuje se na novou roli tatínka

Florbal

Regionální liga mužů: Domažlice - Sport Club Klatovy 5:6 po sam. nájezdech, Sport Club Klatovy - TJ Tlučná 8:1. Plzeňská liga mladších žáků: Sport Club Klatovy dívky – FBŠ Slavia Plzeň white 1:8, Sport Club Klatovy dívky – Florbal Tachov 3:7, FBC Rokycany – Sport Club Klatovy dívky 1:5.

Florbalisté v domácím prostředí zametli s Tlučnou a uhasili i vedoucí Jiskru

Plzeňská liga přípravek: Sport Club Klatovy červení – Sport Club Klatovy černí 4:8, 9.20: FBŠ Gorily Plzeň bílí – Sport Club Klatovy červení 5:2, Sport Club Klatovy černí – FBŠ Gorily Plzeň bílí 2:4, Sport Club Klatovy červení – Florbalová akademie Plzeň 0:4, FBŠ Slavia Plzeň red – Sport Club Klatovy červení 0:4, Florbalová akademie Plzeň – Sport Club černí 4:4, Sport Club Klatovy černí – FBŠ Slavia Plzeň red 2:4.

FOTO: Mladé klatovské florbalistky sbíraly na turnaji v Plzni další zkušenosti

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga: Kobra Stars Bolešiny – Topovky Řenče 6:2, Devils Klášter – Sokolky Neznašovy 5:2, Plánice – Andělky Chanovice 3:7.

Kobra skolila Topovky a dotáhla se na Křeč. Výhru Andělek režírovala Vlčková