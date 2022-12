Nedáváme góly ani z velkých šancí, žehral Vlček nad bídnou koncovkou hokejistů

Regionální hokejová liga juniorů: HC Domažlice - HC Klatovy 7:3, HC Berounští Medvědi - HC Klatovy 2:4. Regionální hokejová liga dorostu: HC Klatovy - HC Baník Příbram 2:10, HC Spartak Žebrák - HC Klatovy 4:6. Hokejová liga mladších žáků A: HC Klatovy - HC Hvězda Praha 6:6. Hokejová liga mladších žáků B: HC Klatovy - HC Domažlice 10:9.

Čápi se postarali o senzaci, Gladiátoři rozhodli gólovou smrští ve druhé třetině

Basketbal

2. liga mužů, skupina A: BC Benešov - BK Klatovy 90:84, BK Příbram 2000 - BK Klatovy 98:86. Nadregionální liga kadetů U17: BA Grizzlies Plzeň B - BK Klatovy 48:99. Žákovská liga mladších žáků U14: Lokomotiva Plzeň - BK Klatovy 41:127, Levharti Chomutov - BK Klatovy 79:49. Krajský přebor minižáků U12: BK Klatovy - Lokomotiva Plzeň 62:51 a 41:69. Krajský přebor minižáků U11: Slavoj Tachov - BK Klatovy 40:51 a 48:61.

Drtivý nápor zhatil dým! V Příbrami Klatovy po luxusním úvodu vyhořely

Volejbal

Krajský přebor mužů - volejbalistů - I. třídy: SK Volejbal Klatovy - Skvrňany 1:3 a 2:3. Krajský přebor žen - volejbalistek - I. třídy: SK Volejbal Klatovy - Skvrňany 1:3 a 3:1, Volejbal Plzeň C - SK Volejbal Klatovy B 3:2 a 1:3.

Klatovy vybojovaly jednu výhru, rezerva volejbalistek přivezla z Plzně o bod víc

Krajský přebor dívek do 22 let: Volejbal Domažlice - SK Volejbal Klatovy 2:1, SK Volejbal Klatovy - Vejprnice 0:2, SK Volejbal Klatovy - Košutka Plzeň 0:2. Krajský přebor dívek do 14 let: VK Rokycany - SK Volejbal Klatovy 0:2, SK Volejbal Klatovy - Slavia VŠ Plzeň 2:1, Vejprnice - SK Volejbal Klatovy 1:2.

Oslabení volejbalisté favoritovi statečně vzdorovali, ale vybojovali pouze bod

Stolní tenis

1. liga žen, skupina A: KST Klatovy - KST Slovan Bohnice 7:3, KST Klatovy - AC Sparta Praha 3:6. Divize mužů: SKUŘ Plzeň C - KOC Sušice 9:9, KST Klatovy - TJ Sokol Břasy 9:9, Union Plzeň B - KOC Sušice 10:1, KST Klatovy - TJ Sokol Lhůta 4:10. Krajský přebor I. třídy, skupina A: TJ Nýřany B - TJ Sokol Plánice 10:5, ST DDM Stříbro - TJ STOTEN Horažďovice 3:10, TJ Nýřany B - TJ STOTEN Horažďovice 2:10, ST DDM Stříbro - TJ Sokol Plánice 10:4.

Prvoligové stolní tenistky přehrály Bohnice, ale na Spartu Praha těsně nestačily

Krajský přebor 1. třídy, skupina B: TJ Sokol Plzeň V. C - TJ STOTEN Horažďovice B 10:1, Klub stolního tenisu Klatovy B - KST Hrádek 5:10, TJ Nýřany - TJ STOTEN Horažďovice B 10:4, Klub stolního tenisu Klatovy B - TJ Sokol Plzeň V. 6:10. Krajský přebor 2. třídy, skupina B: TJ Sokol Spálené Poříčí - KOC Sušice B 2:10, TJ Dobřany C - KOC Sušice B 10:8.

Každý den není posvícení, krčil rameny Zahradník po bodové bídě stolních tenistů

Ostatní sporty

MALÁ KOPANÁ - Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga: Sokolky Neznašovy - Plánice 5:3, Andělky Chanovice - Kobra Stars Bolešiny 2:3, PS Křeč Mochtín - Devils Klášter 14:0. FLORBAL - 2. regionální liga dorostenců: Florbal Sokolov - Sport Club Klatovy 10:7, USK Akademik Cheb - Sport Club Klatovy 5:4.

FOTO, VIDEO: Křeč zdemolovala Klášter, Kobru v závěru rozjásala Nováková