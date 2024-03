Eva Petrmichlová (kapitánka SK Volejbal Klatovy): „První zápas byl vyrovnaný a velice dlouhý, dva sety se dokonce hrály až do třicet bodů. V koncovkách jsme ale vždy udělaly méně chyb než naše mladší soupeřky, byly jsme odvážnější v útoku a dokázaly jsme zvítězit 3:1. Ve druhém zápase si vždy vítězný tým vytvořil v průběhu setu několikabodový náskok, který pak udržel. Za stavu 2:1 na sety jsme měly skvěle rozehraný i čtvrtý set, bohužel jsme ale nevyužily několik mečbolů a zápas došel až do tiebreaku. V něm se nám nakupily zbytečné nevynucené chyby a zápas jsme prohrály 2:3."

Eva Marková (kapitánka SK Volejbal Klatovy B): „O víkendu jsme se opět utkaly s týmem Klatovy A. V prvním zápase jsme se dost tahaly o body, v prvním setu se dokonce hrálo do osmadvaceti bodů. Troufnu si říct, že tento zápas byl i víc o štěstí a bojovnosti. I když jsme bojovaly ze všech sil, u soupeřek vyhrála zkušenost a díky tomu jsme prohrály 1:3. Druhý zápas byl už z naší strany lepší, zvládly jsme si více poradit se soupeřkami a našly jejich slabiny. I když to nedopadlo úplně podle našich představ, i tak jsme vyhrály 3:2 a připsaly si do tabulky dva důležité body."