Talentovaná stolní tenistka Helena Sommerová ze Sušice po mezinárodním turnaji v rakouském Linci, kde vybojovala zlato v týmové soutěži a stříbro ve dvouhře, absolvovala další kvalitně obsazený turnaj mládežnického charakteru v Havířově, kde se konala prestižní akce WTT Youth Contender.

Helena Sommerová na turnaji v Havířově. | Foto: ČAST

Tam naděje českého ping pongu bojovala ve dvou individuálních kategoriích – v kategorii do 17 a 19 let, ačkoliv věkem spadá ještě níž. Ve dvouhře děvčat do sedmnácti let Sommerová vypadla ve čtvrtfinále s Italkou Nicole Arliaovou 0:3.