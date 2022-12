Šestnáctiletá Sommerová v extralize žen válí, je desátou nejlepší hráčkou

Svou bilanci si sedmnáctiletá hráčka s velkým talentem mírně pokazila až v posledních listopadových soubojích, kdy z celkového počtu pěti dvouher (v zápasech s Hodonínem A i B) vyhrála jediný a v průběžném žebříčku klesla na jedenácté místo s úspěšností 66,67%, kdy v celém ročníku v barvách TJ Ostrava KST vyhrála osmnáct dvouher a devět jich prohrála. I přesto je druhou nejlepší hráčkou týmu za celkově druhou a o jedenáct let starší Tamarou Tomanovou. Ostravské ženy čeká další zápas až na začátku ledna za zelenými stoly GUMOTEXU Břeclav, jenž je ve dvanáctičlenné tabulce extraligy žen až desátý.

Stolní tenistka Helena Sommerová.Zdroj: TJ Ostrava KST, Michal Šanca

Helena Sommerová se i nadále připravuje a trénuje ve středisku mládeže v Praze a hraje přibližně pět hodin každý den. Je členkou reprezentačního kádru dorostenek a hráček do jednadvaceti let. „Dojíždí taktéž do nově vybudovaného centra stolního tenisu v Havířově na všechna reprezentační soustředění. Nová hala disponuje šestnácti stoly a Helena tak má díky takovému zázemí možnost setkávat se s hráči a hráčkami, kteří hrají v zahraničí, a to jak v Evropě, tak i ve zbytku světa," poznamenal Václav Sommer.

Zdroj: TJ Ostrava KST

„Stolní tenis ji stále naplňuje, avšak tou největší překážkou je jí v současné době, stejně jako u všech stolních tenistů, bolest ruky. I s touto překážkou jí ale vypomáhá olympijský výbor, který jí zajišťuje tu nejlepší zdravotní péči ve spolupráci s vyhlášenými fyzioterapeuty. Jejím největším cílem je dle jejích slov stále účast na Olympijských hrách," dodal pyšný otec nadané sportovkyně.

Je skvělé porážet starší a vyzrálejší hráčky, culí se Sommerová