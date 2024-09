Šachklub Sokol Klatovy nabízí pro zájemce o výuku šachu v novém školním kroužky od úrovně začátečníků až po pokročilé, a to ve věku od 5 do 14 let. Výuka proběhne ve čtvrtek 19. září.

"Šachy jsou vynikající mimoškolní aktivitou, neboť rozvíjejí logické myšlení, zlepšují paměť, soustředění a trpělivost. Výuka mládeže má v Klatovech více než čtyřicetiletou tradici, mládežnický oddíl patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější šachové oddíly v České republice s pravidelnými úspěchy na republikové úrovni," řekl za klatovský klub Karel Nováček.

Veškeré kroužky budou probíhat v sokolovně Klatovy v těchto termínech:

Možnosti výuky, 19. září:

Čtvrtek: 15:30–16:45 hodin, skupina D - začátečníci, 5-8 let (vhodné i pro předškoláky).

Čtvrtek: 15:30–16:45 hodin, skupina C - mírně pokročilí, 6-10 let.

Čtvrtek: 16:45-18:00 hodin, skupina B - středně pokročilí, 7-13 let.

Čtvrtek: 16:45-18:15 hodin, skupina A – velmi pokročilí, 8-14 let.

Možnost začít chodit na kroužek je však po celý rok.

Pro jakékoliv bližší informace se informujte na tel. 737 337 955 (pan Nováček) nebo e-mailem novacek.chess@seznam.cz.