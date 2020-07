Autorem následujícího textu je pan Arnošt Boldan:

V roce 1920 byl v Klatovech založen při Sportovním klubu Klatovy odbor atletiky. Byl oficiálně zaregistrován u České amatérské atletické unie. U zrodu stál gymnaziální profesor Nachtman. Od té doby je klatovská atletika nepřetržitě činná již sto let. Nejdříve to byli především muži, ale později se přidávaly i ženy a mládežnické kategorie. Dnes atletiku v Klatovech provozuje především mládež. Kdysi nemyslitelné byly kategorie malých dětí, a to ještě v padesátých letech. Klatovskou atletikou prošlo od počátku po dnešek snad několik tisíc členů.

Názvy a začlenění se měnily pětkrát. Dnes je to samostatný spolek Atletika Klatovy. K závodní činnosti se hlásí prakticky všechny kategorie od předžactva po veterány. V soutěžích družstev mužů a žen závodí klatovští atleti od počátku sedmdesátých let. Většinou ve druhé národní lize. Několik let však i v první národní lize (druhá nejvyšší soutěž). V soutěžích jednotlivců byla cílem účast na mistrovství republiky.

Každoročně již od počátku padesátých let se klatovští dorostenci a dorostenky pravidelně probojovávali do této vrcholné soutěže a třiadvacet z nich se stalo přeborníky republiky. Prvním přeborníkem ČSR v kategorii mužů se stal v roce 1945 Jaroslav Kabát (SK Klatovy). Ti nejlepší po přechodu na vysokoškolská studia přecházeli do péče profesionálních oddílů. Ale ke Klatovům se stále hlásili a často zde i trénovali. Nemenší byla i činnost organizační. Od roku 1952 se zde konaly Velké ceny města ve skoku do dálky mužů, včetně rámcových závodů. Na těchto a dalších i mezinárodních závodech soutěžila řada československých reprezentantů. Startovali zde závodníci z NDR, NSR, Švédska, Rakouska, Bulharska a dokonce i Mali.

Startovala zde i řada světových nebo evropských rekordmanů: Douda, Zátopek, Daněk, Merta, Šilhavá, Fibingerová, May, Herrman. Nejvyšším cílem sportovce je účast na mistrovství světa a olympijských hrách. Z odchovanců klatovské atletiky se to podařilo těmto závodníkům: Václav Fišer (mistrovství Evropy a OH 1972 Mnichov, trojskok), Vlastimil Zwiefelhofer (mistrovství Evropy 1978, maraton, mistrovství světa 1979 v přespolním běhu – 6. místo, OH Moskva 1980, maraton), Ivana Sekyrová (Rubášová) (OH Londýn 2012, maraton), Petr Frydrych (od 17 do 21 let třikrát na ME, dvakrát na MS, v kategorii dospělých čtyřikrát na ME, dvakrát na MS, z toho v roce 2017 bronzová medaile, v roce 2012 na OH v Londýně a 2016 na OH v Riu, vše v oštěpu), Marcela Joglová (mistrovství světa 2019, maraton).

Od roku 1930 do roku 1988 se závodilo na starém sokolském stadionu a od roku 1989 do roku 2006 na novém stadionu Pod Hůrkou, který byl v roce 2007 přebudován na tartanový. Snad z velkého počtu současné mládeže v klatovské atletice vzejdou noví reprezentanti, podmínky k tomu mají.

Autor: Jiří Pavlík