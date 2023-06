Jsou zprávy, které nechcete slyšet, natož pak o nich něco psát. Ale někdy vám nic jiného nezbývá. O víkendu Klatovskem prolétla velice smutná zpráva, že zemřel všestranný sportovec a talentovaný judista z klubu JUDO Klatovy Jan Žatko. Zemřel nečekaně v pouhých patnácti letech.

Jan Žatko zemřel ve věku 15 let. | Foto: se svolením Martina Žatka

O Janu Žatkovi jsme toho v posledních dvou letech napsali hodně. Ale zcela právem. Ctižádostivý sportovec, jehož největším parťákem a vzorem byl jeho otec Martin, sbíral v judistickém světě jeden úspěch za druhým. Hmatatelné i jiné trofeje. Medaile, poháry, ale zkušenosti a uznání od svých soupeřů i rivalů. Jan Žatko bohužel svůj nejtěžší boj – boj o svůj život - prohrál. Jeho srdce naposledy dotlouklo půl roku po jeho patnáctých narozeninách. Poslední rozloučení s Janem Žatkem proběhne ve čtvrtek od 13.30 hodin v Klatovech.

Na bezvadného kluka, studenta, kamaráda, sportovce, judistu, syna i bratra přikládáme vzpomínku jeho otce Martina, který nyní prožívá nejnáročnější chvíle svého života, ale jako bojovník se snaží s těžkým osudem poprat.

Jan Žatko se narodil 1. ledna 2008 společně se svým bráškou Jakubem mamince Evě a tatínkovi Martinovi, jako předčasně narozená dvojčata. Jakub s Janem společně strávili dva měsíce v inkubátoru. Přestože vážili každý sotva jeden kilogram, ukázali svou bojovnost a během několika měsíců dohnali své vrstevníky, a pak společně nastoupili do MŠ v Singerově vile.



Jan Žatko byl nadaným judistou.Zdroj: se svolením Martina Žatka



Honzík byl od mala sportovně i intelektuálně nadaný. V šesti letech nastoupil do Základní školy Masarykova v Klatovech. Už od první třídy se začal věnovat sportu a skautu. Skaut vytvaroval jeho charakter ve svědomitého a samostatného člověka. Začal i jako fotbalista v klubu TJ START Luby, avšak jeho srdce si v osmi letech získalo judo. Po několika letech se projevil jeho velký talent. Honza byl ohromně bojovný, cílevědomý, měl chuť trénovat.



Nechtěl být jen judista, chtěl být i silný sportovec jako jeho otec, který mu byl velkým vzorem. I proto se v letošním roce zúčastnil vzpěračských závodů, kde na svůj věk předvedl neskutečný výkon. Odpočíval po svém, rád plaval a rybařil. Postupem času se Honza stal sám inspirací mnohým vrstevníkům.



Jan Žatko při jednom ze svých judistických soubojů.Zdroj: se svolením Martina Žatka



V dobách, kdy se jeho kamarádi chodili bavit, on si přidával tréninkové jednotky a pracoval na sobě. Odhodlaně a tvrdostí sobě vlastní. Svým jednáním a přístupem k životu obohatil i mnohé starší lidi.



Jeho životním mottem bylo: jen vítězství připadá v úvahu. Jeden ze snů si splnil, když úspěšně složil příjímací zkoušky na Sportovní gymnázium v Plzni. Se ctí reprezentoval rodné město Klatovy na turnajích u nás i v zahraničí.



Jan Žatko s tatínkem Martinem, jeho největším parťákem.Zdroj: se svolením Martina Žatka



Město Klatovy ho ocenilo cenou Sportovec roku v letech 2022 a 2023, v kolektivu byl Honza Žatko velmi oblíbený. Byl největším přítelem a parťákem svého milujícího otce, měl tvrdou a statečnou povahu.



Po dokončení školy měl v úmyslu stát se učitelem tělocvičku a trénovat malé judisty. Tento další sen se Honzovi už bohužel nikdy nesplní.



Dožil se pouhých patnácti let, přesto toho za svůj krátký život dokázal víc než kdokoliv jiný. Díky své povaze a duši bojovníka chtěl vždycky vyhrávat, což se mu velice často dařilo. Svůj poslední boj ale prohrál. Byl to boj o život. Jako zanícený judista by se chtěl rozloučit judistickým zvoláním REJ!

Úspěch i zklamání. Že skončím pátý? V to jsem ani nedoufal, svěřil se judista