Simeon Ruža v dresu TJ Klatovy (ve světlém dresu).Zdroj: archiv Pavel Ruža

Souběžně s vlastním sportováním se řadu let skvěle věnoval trénování dospělých (např. TJ a VTJ Klatovy) a poté trénování hokejové mládeže od jejich prvních krůčků až po žáky. Mimo to si přibral jako hrající trenér závazek u dospělých amatérských hráčů Černíkova a zažil s nimi několikaletou zlatou éru, která vyvrcholila až postupem do krajského přeboru.

V rámci tohoto vzestupu vychoval hokejově i svého syna Pavla, s nímž hrál dokonce v jedné obrané dvojici. U příležitosti oslav devadesáti let klatovského hokeje byl uveden do síně slávy. Tento akt byl obzvláště cenný, jelikož vznikl z iniciativy jeho vlastních odchovanců.

Dres Simeona nad ledem klatovského stadionu.Zdroj: archiv Pavel Ruža

Při obrovském záběru ještě stačil být vzorným otcem a ve svých dětech Simoně a Pavlovi vypěstoval lásku k všestrannému sportování.

Po ukončení hokejové éry se vrhl na trénování nejmladších tenistů a v poslední etapě se věnoval zejména svým čtyřem vnoučatům – Elišce, Kryštofovi, Pavlíkovi a Karolínce. Pěstoval v nich lásku ke sportu a sportovní všestrannost. Z tohoto základu vyšel další sportovní růst Kryštofa, který je aktuálně velmi úspěšným českým reprezentantem v karate.

Každoročně jezdil na mistrovství veteránů

Simonova závodní činnost nejdéle vydržela v tenise, kde ještě do své pětasedmdesátky hrál pravidelně oblastní bavorskou soutěž a do sedmdesáti let jezdil dokonce každoročně na veteránská mistrovství světa do Chorvatska, kde získal celou řadu úspěchů a uznání.

Věčně usměvavý chlapík. Takový byl Simeon Ruža.Zdroj: archiv Pavel Ruža

Přitom všem ještě stačil několik let vzorně vykonávat funkci správce kurtů. Vždy se vyznačoval férovým kamarádstvím, spolehlivostí, velkou a nezištnou pracovitostí a obětavostí. Jeho práce pro sport a výchovu spousty mladých je neuvěřitelná zejména z pohledu jeho neuvěřitelně těžkého dětství a období dospívání. Ale to je námět na hodně dlouhý článek, spíše na román.

Takových lidí, jako byl Simon je v naší společnosti stále méně, a o to víc si zaslouží věčného uznání a ocenění, a to pokud možno ještě za jejich života.

Pro sportovní rodinu Klatovska je jeho odchod velmi bolestný a nenahraditelný. Poslední rozloučení se Simonem Ružou se bude konat ve čtvrtek 14. července v obřadní síni klatovského krematoria ve dvanáct hodin.

Autoři: Jaroslav Frič, Martin Mangl

