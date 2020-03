Skvělý úspěch. Janoušek překvapil favority a dokráčel si pro stříbro

Pojďme se nyní v době okurkové sezony vrátit do první poloviny března, konkrétně k mezinárodnímu tenisovému turnaji Tennis Europe kategorie 2 do šestnácti let, který se uskutečnil v Jablonci nad Nisou.

TALENTOVANÝ TENISTA Lukáš Janoušek pózuje s pohárem a diplomem za druhé místo vybojované v prestižním turnaji Tennis Europe v Jablonci nad Nisou. | Foto: Milan Janoušek

Turnaj na severu Čech byl velice kvalitně obsazen, což dokazoval také fakt, že se ho zúčastnilo hned šest hráčů, kteří figurují v první stovce evropského žebříčku. Na prestižním turnaji nechyběl ani klatovský odchovanec Lukáš Janoušek, který ve velké konkurenci dosáhl vskutku skvělého úspěchu. Ale hezky od začátku. Los pro Janouška nebyl příznivý. Hned v úvodním kole ho totiž čekala nasazená dvojka Lukáš Velík, který v současnosti drží osmatřicátou příčku v Evropě. „Byla to bitva se vším všudy. Lukáš sice prohrál první set 2:6, ale pak přidal na přesnosti a agresivitě a další dva sety vyhrál poměrem 6:2 a 6:3," popsal zápas šéftrenér LTK Klatovy a otec mladého tenisty Milan Janoušek. V dalším kole si klatovský rodák poradil se Švýcarem Patrikem Shoenem 6:4 a 6:2a postoupil do čtvrtfinále. V něm na něj čekal další přední hráč – Čech Šimon Myslivec, kterého ale Klatovan jako řemen porazil relativně hladce 6:3 a 6:3. Na turnaji v Jablonci nad Nisou se na plné čáře potvrdila kvalita českého mládežnického tenisu, kdy na Lukáše čekal sparťanský Filip Apltauer, devětačtyřicátý tenista starého kontinentu. „V tomto zápase Lukáš za stavu 3:5 odvrátil dva setboly a první set nakonec vyhrál poměrem 7:5. To zřejmě o osudu utkání rozhodlo, Lukáš totiž vyhrál i druhý set (6:3) a postoupil do boje o zlato," uvedl pyšný táta. Na talentovaného tenistu ve finále čekal Jakub Menšík (29. hráč Evropy), který si v semifinále poradil s prvním nasazeným Švýcarem Feldbauschem. „Bohužel se Lukášovi nepodařilo udělat poslední krok a dokončit svou spanilou jízdu. S Menšíkem prohrál dvakrát 4:6 a na turnaji obsadil druhé místo. Lukáš se však přesvědčil, že je schopný hrát a vyhrávat i s těmi nejlepšími hráči Evropy. Navíc získal potřebné sebevědomí do dalších turnajů," doplnil Milan Janoušek.

