Klatovští volejbalisté vyhráli na domácí půdě 3:2 a 3:0, vybojovali nesmírně cenných pět bodů do tabulky a ze druhého místa ztrácí na svého posledního soupeře, který soutěži zatím vévodí, pouze tři body. Klatovskému družstvu navíc hraje do karet fakt, že má oproti Slávistům dva zápasy k dobru.

„Jelikož se jednalo o velice důležité utkání s týmem USK Slavia Plzeň B, se kterým se prakticky celou sezonu taháme o primát tabulky, troufnu si říci, že mimořádné prahnutí po vítězství bylo cítit na obou stranách. Dopolední zápas byl tomu jasným důkazem, kdy se o vítězi rozhodlo až v pátém setu. Naštěstí jsme ovšem domácí publikum nezklamali a díky vítězství 3:2 si zajistili první dva body,“ ulevil si spokojený volejbalista Klatov Jan Netrval a následně pokračoval také v hodnocení druhého duelu, který jeho tým vyhrál 3:0.

Muži klatovského volejbalového oddílu.Zdroj: archiv Jakuba Jarošíka

„Možná, že právě dopolední těsné vítězství nás ještě více namotivovalo. Mohu říci, že s čistým štítem a mnohem větším klidem jsme vstoupili do odpoledního (druhého) utkání, které proběhlo již jednoznačněji, byť v prvním setu to zpočátku tak nevypadalo. Za stavu 11:17 pro soupeře se šance na vítězství 3:0 vytrácela. Naděje ovšem umírá poslední a tento stav se nám podařilo otočit a dotáhnout úvodní sadu do vítězného konce, stejně jako celý zapas poměrem 3:0, tedy za plný počet tří bodů,“ liboval si klatovský mladík.

Výsledky 25. a 26. kola krajského přeboru mužů I. třídy: SK Volejbal Klatovy – USK Slavia Plzeň B 3:2 (16, -19, 14, -17, 9) a 3:0 (20, 19, 22), TJ Sokol Mirošov – TJ Sokol Plzeň Skvrňany 1:3 (-16, 19, -13, -23) a 0:3 (-12, -18, -18), USK Slavia Plzeň C – TJ Union Plzeň 2:3 (-15, 20, 20, -23, -9) a 1:3 (-15, 19, -23, -17), SK Volejbal Domažlice B měl tentokrát volno.

Krajský přebor mužů I. třídy.Zdroj: ČVF

