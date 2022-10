Těmi nejzářivějšími jsou úspěchy Šimona Lehkého ze Špičáku, který závodí v barvách MS Bike Akademy racing/ABC team Železná Ruda. Díky své všestrannosti a vytrvalosti Lehký závodil v kategorii starších žáků hned v několika disciplínách, a to v olympijském XCO (MTB Cross country olympic), enduru a na celostátní Olympiádě dětí a mládeže, ještě i v dalších.

Jeho největšími letošními úspěchy byly výsledky na zářijovém mistrovství Evropy ve švýcarské Capriasce, kde v roli reprezentanta České republiky v obrovské mezinárodní konkurenci získal druhé místo v Time trialu, čtvrté místo ve štafetě a šestnácté místo v individuálním závodě.

Mezi další skvělé úspěchy na domácí půdě by se dala zařadit bronzová příčka na republikovém šampionátu v enduru a druhé i třetí místo na MČR v XCO. Na celostátní Olympiádě dětí a mládeže, kterou hostil Olomoucký kraj, musel kromě své specializace MTB XCO, v níž suverénně zvítězil, absolvovat také ostatní předepsané cyklistické disciplíny, kterým se Šimon Lehký téměř vůbec nevěnuje. Přesto v závodě na dráze vybojoval jedenácté místo a v závodě BMX si pro sebe mladý závodník uzmul dokonce skvělou čtvrtou pozici.

Skvělé úspěchy mladých bikerů ze Šumavy na domácí u zahraniční scéně.Zdroj: Jaroslav Lehký.

V mimořádně těžkém seriálu závodů Enduro, který se jezdí na všech významných horách ČR, dosáhl dvou výher a stejného počtu stříbrných medailí. To mu vyneslo skvělé druhé místo v celkovém hodnocení v kategorii newbie.

Výbornou sezonu zaznamenal další šumavský biker a v zimě též špičkový lyžař a sjezdař jezdící za SA Špičák Adam Maxa. Ten po vítězství na MČR Enduro v Sušici přešel ve svých sedmnácti letech do elitní kategorie Race muži do 21 let a hned v úvodním závodě na Klínovci obsadil fantastické druhé místo.

Dále tento závodník stáje Rock Machine získal stříbro na Enduro MTB series v polském Swieradovu. Tato tři umístění mu vynesla nominaci na závod světové Enduro Série 22 v malebném Švýcarsku. Jenomže vše tak hladce u Adama Maxy nepokračovalo. V červenci ale přišla opravdu velikánská smůla, když havaroval na Enduru Zadov a musel ze závodu odstoupit. V dalším závodě, který byl na programu 24. července, zajel čtvrté místo v jesenických Koutech.

Šumavský biker Adam Maxa při zdolávání extrémního místa treilu na Enduru Kraličák.Zdroj: Marcel Maxa

V srpnu se Maxa velmi pilně připravoval ve Ski&Bike areálu na Špičáku ve volných chvílích na dva vrcholy sezony – Enduro Špičák a závod světové série. Když byl v nejlepší formě, přišlo další zranění na závodě Enduro série na Morávce na konci srpna. A aby toho nebylo málo, postihla ho viróza, která mu zabránila ve startu série na domácí trati na Špičáku. Naštěstí se rychle dokázal z úrazu i zklamání vyhrabat a v Crans Montaně si vše vynahradil. Ve dvou závodech, které se jely 17. a 18. září, dosáhl životního úspěchu mezi světovou elitou, když obsadil 27. místo a podruhé skončil o dvě příčky výš. I zde závodil v kategorii Race U21 v konkurenci šedesáti elitních závodníků z celého světa.

Třetím nejúspěšnějším jezdcem se stala žena - železnorudská rodačka Andrea Drengubáková. Ta dokázala v závodech Enduro série dvakrát zvítězit a dvakrát brala také stříbrnou trofej. Jedno druhé místo získané na domácím Špičáku bylo navíc mimořádně cenné. Kdo viděl někdy treily tratí Enduro, musí před touto dvaatřicetiletou ženou hluboce smeknout. Andrea Drengubáková závodí za Galaxy Stevens cykloteam a celkově obsadila famózní první místo.

Dalším výborným borcem ze Šumavy na MTB je bratr Šimona Lehkého Jan. Ten se v kategorii kadetů (juniorů) zaměřuje převážně na závody cross country a v rámci Plzeňského kraje je v této disciplíně jasnou jedničkou. V rámci Českého poháru XCO obsadil celkově jedenácté místo, a to i přes technické a zdravotní problémy, které ho tuto sezonu doprovázely.

Jan Lehký, který závodí rovněž jako jeho bratr za team MS Bike Akademy Racing/ABC Team Železná Ruda, si rád zazávodí také v enduru a jeho 15. místo v závodě České enduro série na Morávce a 21. místo na Špičáku představovaly při velmi početném startovním poli vynikající úspěch.

Tomuto neskutečně náročnému sportu se věnuje úspěšně i další lyžař – sjezdař z SA Špičák Milan Koryťák. V kategorii Race Elite mužů musí soutěžit s těžkou a velmi početnou konkurencí při průměrné stovce startujících. Navíc mu na trénování a závodění nezbývá kvůli jeho studiu na vysoké škole dostatek času.

Přesto Milan, závodící za Sport team Nýrsko, dokázal, že i nadále patří do souboru české špičky. V závodech na Kraličském Sněžníku zajel 15. místo, na Klínovci ve druhé polovině září byl čtrnáctý, stejného výsledku dosáhl také v jesenických Koutech a v Zadově vybojoval jedenácté místo.

Všechny popsané úspěchy jsou velkou propagací šumavského regionu i Ski&bike areálu na Špičáku, který vytváří závodníkům výborné podmínky pro trénování. Úspěšným závodníkům patří velká gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci a jejich rodičům totéž za jejich podporu a vynakládání nemalých finančních částek, které provozování tohoto sportu obnáší. A velké poděkování zaslouží také další, kteří jakoukoliv formou závodníky podporují.

Především se jedná o Ski&bike areál na Špičáku, u bratří Lehkých navíc o Město Železná Ruda a Základní školu Železná Ruda. Do budoucna přejme šumavským závodníkům i jejich následovníkům mnoho dalších úspěchů a držme jim palce, aby se jim vyhýbaly úrazy, které do tohoto druhu sportu také patří.

Autoři: Jaroslav Frič, Martin Mangl

