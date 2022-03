Mladší minižáci do 12 let přehráli SKB Rokycany na jeho půdě 75:51 v zápase kvalifikace o Národní finále této věkové kategorie, kde oslavili již třetí vítězství (ze tří zápasů). Je navíc velmi nepravděpodobné, že by na velkolepou akci nepostoupili. Jistý postup na MČR U13 mají již o rok starší kolegové, kteří porazili plzeňskou Lokomotivu 109:11 a 120:9 a od 13. do 15. května si zahrají finálový turnaj, který hostí severočeský Děčín.