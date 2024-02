Ze sedmi odehraných zápasů hned čtyřikrát vyhrály a ve velké konkurenci obsadily parádní čtvrtou příčku. Ta znamená, že i příště si klatovská děvčata zahrají mezi druhou nejlepší finálovou osmičkou. Dílčí turnaj Českého poháru v Ostravě vyhrál bez jediné porážky Lanškroun o tři body před domácí Ostravou a výběrem BVC Chodov. Holky ze západu Čech posbíraly třináct bodů s bilancí devíti vyhraných a šesti prohraných setů. V dalším kole Českého poháru se Klatovanky střetnou s Příbramí, Chodovem, Kralupy nad Vltavou, Hradcem Králové, Bílovcem, Rudolfovem a béčkem SKŠ Základní škola Mikulova Praha.

Výsledky ČP volejbalistek U16 - 2. finálové kolo - skupina B (TJ Ostrava): SK Volejbal Klatovy - TJ Ostrava 1:2 (21, -9, -10), VO TJ Lanškroun - VK Prostějov 2:0, ŠSK Bílovec - BV Chodov 0:2, TJ Ostrava - BVC Chodov 2:1, VK UP Olomouc - SK Volejbal Klatovy 0:2 (-25, -19), Volejbal Rudolfov - ŠSK Bílovec 2:1, ŠSK Bílovec - VO TJ Lanškroun 0:2, VK Prostějov - VK UP Olomouc 2:1, SK Volejbal Klatovy - Volejbal Rudolfov 2:0 (26, 22), TJ Ostrava - VK Prostějov 2:0, VO TJ Lanškroun - VK UP Olomouc 2:0, BVC Chodov - Volejbal Rudolfov 2:0, VK UP Olomouc - TJ Ostrava 0:2, VK Prostějov - Volejbal Rudolfov 0:2, SK Volejbal Klatovy - ŠSK Bílovec 2:0 (18, 23), BVC Chodov - VO TJ Lanškroun 1:2, VO TJ Lanškroun - TJ Ostrava 2:1, VK Prostějov - BVC Chodov 0:2, VK UP Olomouc - ŠSK Bílovec 0:2, BVC Chodov - SK Volejbal Klatovy 2:0 (23, 18), ŠSK Bílovec - VK Prostějov 2:0, Volejbal Rudolfov - VK UP Olomouc 2:0, TJ Ostrava - Volejbal Rudolfov 2:1, SK Volejbal Klatovy - VO TJ Lanškroun 0:2 (-8, -19), BVC Chodov - VK UP Olomouc 2:1, ŠSK Bílovec - TJ Ostrava 0:2, Volejbal Rudolfov - VO TJ Lanškroun 0:2, SK Volejbal Klatovy - VK Prostějov 2:0 (12, 17).