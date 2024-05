Skvělá práce. Klatovští plavci přivezli z Drop Cupu v Domažlicích tři medaile

Ve druhé polovině dubna se ve vodě Aquaparku Domažlice uskutečnil Drop Cup Plzeňského a Karlovarského kraje, tedy plavecký víceboj žactva od deseti do čtrnácti let. Šestice zástupců TJ Klatovy trenérky Věry Šlajsové jej absolvovala bez diskvalifikací, tudíž byli všichni hodnoceni a každý si odvezl diplom za umístění do desátého místa.

Klatovští plavci na Drop Cupu (horní řada zleva): V. Šlajsová, J. Strejc, S. Mrkosová, K. Kůrová, dole zleva: M. Beneš, B. Přerostová a S. Kůra. | Foto: Ivan Šlajs