Paráda. Stolní tenistky Klubu stolního tenisu Klatovy slaví kýženou záchranu v první lize žen. A nemusí o setrvání v soutěži bojovat ani ve zrádné baráži. Pomohla k tomu výhra 6:4 za zelenými stoly Slovanu KST Bohnice. Klatovská děvčata sice ve druhém zápase víkendu nestačila na pražskou Spartu (3:7), ale jelikož Bohnice prohrály s Kralovým Dvorem 1:9, musí do baráže právě Pražanky. Přímo sestupují Litoměřice, Stodůlky a Vyšší Brod. Soutěž vyhrála rezerva Vlašimi před Ústím nad Labem.

Stolní tenistky KST Klatovy, ilustrační snímek. | Foto: Karel Nováček

„Na začátku to pro nás vypadalo špatně, protože holky postihla nějaká viróza, a vůbec jsme nevěděly, jestli do Prahy vůbec pojedeme. Děvčata to nakonec odehrála pod prášky, i když jim nebylo nejlépe, a já je za to musím pochválit a poděkovat jim,“ uvedla vedoucí družstva KST Klatovy Helena Hnojská.

„Ale měly jsme i štěstí. V devátém zápase byla Andy (Andrea Hnojská) míček od porážky, a tím pádem my jeden míček od baráže, ale ustála tlak a pětisetovou bitvu dovedla do vítězného konce. Jsme strašně moc rády, že jsme dokázaly první ligu zachránit, a že ani nemusíme do baráže,“ libovala si.

21. kolo: Slovan KST Bohnice – KST Klatovy 4:6

Sady: 16:24. Míčky: 369:381. Vrchní rozhodčí: Jiří Hrdý. Rozhodčí: Jan Kouba. Délka utkání: 2 hodiny a 35 minut. Sestava a body KST Klatovy: Andrea Hnojská 2:1, Tereza Čákorová 2:1, Aneta Matoušová 2:0. Čtyřhry: 1:0 - Hagino, Polcarová vs. A. Hnojská, Čákorová 3:1 (-8, 5, 10, 7). Kompletní výsledky 21. kola 1. ligy žen, skupina A: AC Sparta Praha - TJ Sokol Králův Dvůr Queens 7:3, KST ZŠ Vyšší Brod – SKST Děčín 3:7, TJ Slavoj Praha – Stodůlky 9:1, SKST Vlašim B – KST Kalich Litoměřice 8:2, Slovan KST Bohnice – KST Klatovy 4:6.

22. kolo: AC Sparta Praha – KST Klatovy 7:3

Sady: 26:13. Míčky: 391:331. Vrchní rozhodčí: Josef Slavata. Rozhodčí: Jan Marhol, Pavel Šourek. Délka utkání: 2 hodiny a 15 minut. Sestava a body KST Klatovy: Andrea Hnojská 0:3, Aneta Matoušová 1:2, Tereza Čákorová 2:1. Čtyřhry: 1:0 – Tenglová, Radnicová vs. A. Hnojská, Čákorová 3:1 (5, -7, 9, 5). Kompletní výsledky 22. kola 1. ligy žen, skupina A: AC Sparta Praha – KST Klatovy 7:3, Slovan KST Bohnice - TJ Sokol Králův Dvůr Queens 1:9, SKST Vlašim B – TJ Sokol Stodůlky 8:2, TJ Slavoj Praha – KST Kalich Litoměřice 6:4, KST ZŠ Vyšší Brod – SK Sever Ústí nad Labem 4:6.

