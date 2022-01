Nicméně začátek prvního zápasu tahali Klatovští za kratší konec provazu. Zlepšili se až v průběhu hry. „Do zápasu jsme po vánoční pauze vstoupili vlažně a soupeř si držel dvou až tříbodový náskok. Ve druhé polovině setu jsme ovšem zlepšili příjem a začali soupeři škodit plachtícím podáním. Koncovku jsme si již pohlídali a vyhráli první set. Ve druhém setu se i naši smečaři rozvzpomněli na své výkony z posledních zápasů a set byl od začátku až do konce v naší režii. Do třetího setu jsme mírně protočili sestavu a než jsme se rozkoukali, vedl soupeř 14:7 a později 20:15. Tento stav se nám podařilo stáhnout, ale zbytečné chyby v koncovce poslali zápas do dalšího setu. V něm jsme se opět vrátili do naší základní sestavy, od začátku diktovali tempo hry a bez větších potíží dovedli set i celý zápas do vítězného konce,“ popisoval Jarošík průběh prvního klání.