Lednový kalendář Ski Classics, seriálu dálkových běhů na lyžích, je nadupaný k prasknutí. Jen týden po Pustertaler Ski-Marathonu (3 Zinnen Ski Marathon) v Itálii se elitní laufaři přesunuli do Švýcarska, kde se o víkendu konal další podnik nejvyšší kategorii Pro Tour. Do země zasněžených alpských vrcholů vyrazili i členové středoevropského Vltava Fund Ski Teamu s Janem Šrailem ze Šumavy.

Jan Šrail (vpravo) s týmovým parťákem Fabiánem Štočkem po konci La Diagonely. Oba zmrzlí až na kost. | Foto: Vltava Fund Ski Team

A ten si na legendární La Diagonelu, 55 km dlouhý závod klasickou technikou, věřil. „Tento závod mi docela sedí," svěřil se v týdnu před krásným závodem v malebném údolí Engadin. Tentokrát se ale Janu Šrailovi ve ´Švajcu´ nedařilo podle představ. V obrovském venkovním mrazáku se spíš trápil a do cíle dojel na čtyřicáté příčce s časovým odstupem osmi minut a dvanácti vteřin na vítězného Kaspera Stadaase z Norska. I přesto Šrail dokončil závod jako druhý nejlepší z Čechů, rychlejší byl pouze jeho týmový parťák Fabián Štoček.

„Určitě nejsem spokojený," hlásil po návratu domů. „Na startu bylo mínus 26 stupňů a já tentokrát neměl takovou chuť. Navíc jsem podcenil oblečení, v průběhu závodu mi byla opravdu velká zima," připustil. Šrail zároveň přiznal, že závod chtěl u jezera St. Moritz vzdát. Nakonec se ale hecnul a dojel do cíle na čtyřicáté pozici. „S umístěním určitě nejsem spokojený. Na druhou stranu, je to pořád svět, konkurence je veliká, a když se podíváte do výsledkové listiny, tak je přede mnou snad pětatřicet Noráků a Švédů," poukázal.

Na smutnění ale není čas, už o víkendu Ski Classics pokračuje legendární Marcialongou. 70 km dlouhý event patří k nejtěžším v celém sezonním kalendáři. Útočištěm této famózní klasiky je Trentino na severu Itálie a během závodu budou laufaři probíhat malými italskými vesničkami.

Atmosféra i scenérie doslova berou dech. Marcialonga, která se poprvé jela už v roce 1971, sice nepatří k oblíbeným akcím Jana Šraila, třiatřicetiletý rodák z Nové Hůrky u Prášil ale bude bojovat. I proto, že s ním do Itálie už v úterý vyrazily i přítelkyně s dcerkou. Jeho motivace tak bude jistě dvojnásobná.

