Což potvrzovaly stovky fanoušků kolem trati, oblečení do žlutomodrých barev plzeňského EuroOil teamu. Tolik populární jsou na Klatovsku Václav Pech, přezdívaný Ášín, se spolujezdcem Petrem Uhlem. Žádné bujaré oslavy vítězství se ale nekonaly. „Po závodě jsem si dal jídlo, dvě plzně a do rána jsem spal jako nemluvně,“ usmíval se Václav Pech. V pondělí ráno už byl v rodinné firmě. „Musel jsem do rachoty, máme nasmlouváno hodně práce,“ doplnil šestačtyřicetiletý jezdec po triumfu na Šumavě.

KVÍZ: Jaká byla letošní Rallye Šumava? Prověřte svoje znalosti

Je tohle vítězství o to cennější, že jste musel v poslední rychlostní zkoušce hájit tak těsný náskok?

Jednoznačně, ale poslední dobou jsou všechny naše vítězství nad Honzou Kopeckým těsná. Pokaždé je to nesmírně cenné.

Kopeckého jste před sebe pustil jen na chvilku v sobotní dopolední sekci. V čem tam byl problém?

Každý jsme zvolili jiné pneumatiky. Myslím, že Honza měl měkčí, na jedné vložce na tom byl lépe, ale na další jsme to zase byli my.

Václav Pech v předposlední rychlostní zkoušce.Zdroj: Jindřich Schovanec

Ale v neděli se vám před závěrečným měřeným testem přiblížil na pouhou půlvteřinu. Co přesně se tam stalo?

V předposlední erzetě jsem cítil dobré tempo. Ale nedobrzdil jsem asi o pět metrů jednu odbočku. V krizové situaci bych dokázal zatočit, ale možná bychom si přidělali ještě víc starostí, takže jsem zvolil cestu do únikovky. Jenže tam mi nevyšla otočka, museli jsme couvnout a vyjet. Byla z toho ztráta těch pěti vteřin, co nám Honza dal.

A rázem se váš náskok téměř rozplynul. Nevzpomněl jste si na loňský ročník, kdy jste ještě dvě rychlostní zkoušky před cílem vedli, ale pak vás zastavila technická závada na voze?

Na loňský ročník jsem zapomněl asi dvě minuty po něm (úsměv), protože jsem věděl, že se z toho musíme poučit. Teď jsem tedy myslel jen na vlastní výkon.

KVÍZ: Jaká byla letošní Rallye Šumava? Prověřte svoje znalosti

V té poslední erzetě vám ale vše sedlo, že?

Myslím, že to byla vůbec nejtěžší zkouška ze všech na letošní Šumavě, byl na ní asi tříkilometrový šotolinový úsek. Navíc zmokla a my jsme oba jeli na pneumatikách na sucho, takže obutí nebylo ideální, klouzalo to. Na každém metru hrozilo, že spadneme bokem do příkopu nebo něco nedobrzdíme, dostaneme hodiny. Bylo to hlavně o tom neudělat žádnou jezdeckou chybu, bojovali jsme až do konce a nám to vyšlo o malinko lépe.

Začal jste vítězstvím na Valašské rallye, ale netěší vás triumf na Rallye Šumava Klatovy, kde jste téměř doma, ještě o trochu víc?

Po každém dobrém výsledku se říká, že ten poslední těší nejvíc. Na Valašce to bylo podobné, ale tady se musí vyzdvihnout atmosféra, diváci kolem trati nám hodně fandí. To je neskutečný zážitek už od tréninků, máme tady opravdu hodně fanoušků. Také se jim snažíme dost věnovat.

Václav Pech na cílové rampě.Zdroj: Jindřich Schovanec

Vnímáte fanoušky i při ostrých kilometrech z auta, nebo spíš jen při přejezdech?

Tady jsme je vnímali i kolem trati, protože divácké zóny byly vymyšleny perfektně, bezpečně a přitom relativně blízko u trati. Bylo vidět, že mávají, a když jsme zpomalili, bylo slyšet i do auta skandování a tleskání. Zvlášť na Čínovském okruhu. Byla to opravdu suprová atmosféra.

Když jsem byl posledně u vás v kanceláři, viděl jsem množství pohárů. Dostane ten z letošní Šumavy nějaké speciální místo?

(usměje se) Musím říct, že na tohle si úplně nehraju, nejsem nostalgický. Dáme ho do sbírky mezi ostatní.

Šestý triumf se čtvrtým vozem

Poprvé startoval plzeňský jezdec Václav Pech na šumavské rallye před 25 lety, při premiéře v roce 1998 tehdy ještě mladíka byl jeho spolujezdcem v Subaru Imprezza WRX zkušený František Šimek a kvůli technické závadě nedokončili. O rok později už jel s Petrem Uhlem a se stejným autem skončili osmí. V neděli slavili v Klatovech už svůj šestý triumf, předtím se tady radovali v letech 2007, 2009, 2013, 2014 a 2019.



První dvě vítězství byla s legendárním Mitsubishi Lancer Evo IX, pak dvakrát vyhráli s vozem Mini Cooper S2000 1.6T a naposledy s Fordem Fiesta R5. Teď se tedy radovali už s Fordem Focus WRC, s nímž však nemohou zasáhnout do celkového pořadí mistrovství ČR.

PODÍVEJTE SE: Takhle se skákalo na rychlostní zkoušce Mokrosuky - Velhartice