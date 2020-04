Jenomže marně… Kvůli rozmarům letošní zimy a nástupu koronavirové pandemie byly všechny závody připravované na březnový měsíc plošně zrušeny.

Pro porovnání úspěchů těch nejmladších tradičně sloužil Šumavský pohárek šesti závodů. Z nich se však letos podařilo uskutečnit pouze dva podniky. Proto trenéři a rodiče hledali po celé republice, kde si ještě zazávodit. A proto jsme do porovnání úspěchů zahrnuli ještě tři závody na Kramolíně, dva závody na Javoru, závody Krušnohorského a závod Jihočeského pohárku, který se odjel na rakouském Mitterndorfu.

Na většině akcí soutěžili se závodníky také malí borci z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. V přehledu uvádíme nejlepší výsledky závodníků z jednotlivých šumavských oddílů, které se věnují kategoriím přípravky, předžáků – od šesti do dvanácti let.

Tento přehled je skutečně radostný, zejména pak pro oddíly SK Železná Ruda a SA Špičák, které mají největší základny malých nadějí. SK Železná Ruda se může radovat ze široké základny a zejména z výsledků osmileté Adélky Vališové (dvě vítězství) nebo desetileté Lucie Schejbalové (pět zlatých kovů a jedno druhé místo). Schejbalová se navíc proslavila již před rokem vítězstvím v otevřeném mistrovství Mnichova, které se jelo v proslulém Kitzbühlu.

Velmi úspěšnou sezonu měl i její starší bratr Jan, o němž budeme informovat zase někdy příště. V kategorii do osmi let získal dvě prvenství a jedno druhé místo Vojtěch Král (Sokol Špičák). Jáchym Drnec vybojoval stříbro a bronz.

Závodníci SA Špičák kralovali zejména v kategorii do deseti let. Jmenovitě: Lukáš Urbánek (1. a 2. místo), Benjamin Leba (1. místo a dvakrát 2. místo), Matouš Drnec (3. a 4. místo), Lucie Jandová (3. místo a třikrát 4. místo) a Alžběta Dlouhá (3. místo). Mezi dívkami dominovala v této kategorii Lucie Schejbalová (viz výše). Velmi úspěšná byla také Zorka Částková z Tatranu Železná Ruda, která skončila první, druhá a dvakrát obsadila bramborovou příčku.

Ale to není všechno. Pořádně vědět o sobě daly také Barbora Šimáková ze Sokola Špičák (3. místo) a Anička Lukavská (3. místo). V kategorii do dvanácti let získali nejlepší umístění Jan Urbánek (1. místo a třikrát stříbrná pozice) a Vítek Dlouhý (dvakrát zlato a jednou třetí místo) a Šimon Lehký z Tatranu (dvakrát stříbro).

Mezi dívkami byly v této kategorii nejúspěšnější Agáta Částková z Tatranu Železná Ruda (1. místo a třikrát stříbrná medaile), její kolegyně Emma Tobiášová (1., 3. a 5. místo), Nikola Lehečková ze Ski Klubu Železná Ruda (3. místo a 5. místo) a Rozálie Garbová (3. a 5. místo). Jedním prvenstvím na sebe strhla pozornost i Veronika Šimáková (So Špičák).

Závodů se zúčastnily další desítky závodníčků šumavských oddílů, kteří neměli zatím to štěstí dostat se mezi nejlepší sjezdaře. O nich se ale jistě všichni dozvíme v příštích sezonách. O úspěších závodníků od dvanácti let až po dospělé lyžaře přineseme zprávy zase v některém z dalších vydání našeho Deníku.

Jaroslav Frič, Martin Mangl