Stejně jako v předchozích deseti ročnících se sobotní kvalifikace i nedělní finálový závod pojede na nejtěžší 1750 metrů dlouhé a ikonické trati Struggle s převýšením 320 metrů. „Tato trať nabízí divákům atraktivní podívanou v nejtěžším možném terénu se spoustou skoků i technických pasáží s kameny nebo průjezdů mezi stromy šumavského lesa,“ uvedli v tiskové zprávě zástupci z hostitelského Ski&Bike Špičák.

Na Špičáku se nedávno konal závod Českého poháru v downhillu, od pátku do neděle bude zase největší sportovní areál západočeské Šumavy hostit závod iXS European Downhill Cupu.Zdroj: Aleš Kocner.

Na startu čtvrtého (a posledního) závodu letošního seriálu bude přibližně 165 bikerů a bikerek z třiadvaceti zemí světa, kteří budou bojovat o body v šesti kategoriích. Mimo Evropu se na Špičáku představí jezdci i z Nového Zélandu, Jižní Afriky, Kanady nebo Spojených států amerických.

Předchozí tři závody populární série se uskutečnily v rakouském Brandnertalu, italské Pile a naposledy před čtrnácti dny v Mariboru. Je tedy jasné, že na Špičáku se kromě vítězů jednotlivých kategoriích (chlapci a dívky do 17 let, chlapci do 19 let, muži i ženy Elite a masters) určí také konečné pořadí iXS European Downhill Cupu.

„V rámci finále iXS se na Špičáku představí vedoucí muž kategorie Elite – Noel Niederberger ze Švýcarska či řada předchozích špičáckých vítězů jako jsou například Johannes Fischbach z Německa, Johann Potgieter z Jižní Afriky nebo Stanislav Baranek ze Slovenska,“ prozradil Jan Kasík, ředitel špičáckého podniku EDC (European Downhill Cupu).

Ve víkendovém střetnutí, které je opět zařazeno v nejvyšší kategorii Mezinárodní cyklistické unie (UCI), nebudou chybět ani zástupci domácích barev. Oproti dřívějším zvyklostem jich je ale přihlášeno poskrovnu, jen 7.

„Závod u nás se jede v časové pasáži po mistrovství Evropy v Mariboru a před světovým šampionátem v downhillu, který hostí italské Val di Sole, a každý z bikerů tak ladí mezi dvěma vrcholnými akcemi sezony formu jinak, takže i tomu přičítám letošní nižší českou účast,“ poznamenal Kasík.

Z českých borců na Šumavě pojedou Antonín Král s Janem Čepelákem (Elite), David Cvinger s Robinem Novotným (chlapci U19), Petr Novotný s Vladimírem Pickem (Pro Masters) a Sabina Košářková (dívky do 17 let).

Na odměnách se letos nejlepším jezdcům vyplatí přes 5000 eur, což v aktuálním kurzu činí přibližně 127 tisíc korun. Nejvíce dostanou vítězové v mužské a ženské kategorii Elite, konkrétně 600 euro (přes 15 tisíc Kč).

A kromě jistoty v podobě atraktivních bojů na trati Struggle mají diváci zajištěnou i další jistotu. Pořadatelé ze Ski&Bike Špičák totiž ani letos nebudou vybírat vstupné. Diváci navíc mohou být rozmístěni podél celé závodní trati s výhledem na atraktivní skokanské úseky. Provoz areálu Ski&Bike Špičák není během akce pro veřejnost nijak omezen.

Program víkendového klání - pátek 20. srpna – 12.00 až 18.00: trénink závodníků, sobota 21. srpna – 9.00 až 14.00: trénink závodníků, 14.30: start kvalifikace, neděle 22. srpna – 8.00 až 12.00: trénink závodníků, 12.30: start finálových jízd.