„Když se člověk ráno probudí a zjistí, že dva centimetry nasněžilo a že bude fakt zima, tak se mu fakt nechce. Oba dny jsme měli trochu strach o prsty,“ přiblížil podmínky Ondřej Rolenc. „Ale když se rozjel závod a pustili jsme se do toho, už to šlo samo od sebe. V neděli však voda klesla o tolik, že jsme museli dávat mnohem větší pozor na kameny,“ doplnil čtyřnásobný vítěz v individuálním a deblovém klání.

S nástrahami nedělní trati bojovala také Tereza Kneblová, která do závodu kajakářek nastupovala coby dvojnásobná vítězka z předchozího dne. „Vjížděla jsem do těžšího místa, kde je hodně kamenů, netrefila jsem správnou stopu, seklo se mi pádlo a spadla jsem za ním. Nebyla jsem se schopna zvednout, takže jsem vyplavala, naštěstí jsem byla skoro hned u břehu. Chtěla jsem závod dokončit, ale trvalo tak čtvrt hodiny, než jsem zachránila všechny věci, takže to už nemělo smysl. Mrzí mě to, do té doby se mi jelo dobře. Ale to se stane,“ popisovala olomoucká závodnice.

Vstup do sezony si pochvaloval i Adam Satke, jenž ovládl oba víkendové závody. „Výsledky mě těší. Podmínky byly tento víkend náročnější, ale zato nám přál vodní stav, který byl skvělý – nepamatuju si, kdy naposled tady bylo tolik vody,“ říkal. Bojovalo se také o tituly mistrů ČR do 23 let. Mezi singlíři triumfoval František Salaj z Litovle, nejlepším kajakářem se stal Vojtěch Matějíček z KK Brno, třetí skončil Jan Šindelář z Loko Plzeň. Klání kajakářek ovládla Klára Vaňková z VS Tábor.

Zlato z družstev si odváží singlíři z Českého Krumlova, další tři prvenství putovala do Olomouce. Série závodů Českého poháru pokračuje 3. a 4. dílem na Kamenici, kam závodníci zamíří o víkendu 23.–24. dubna.

