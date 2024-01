Šimon Janoušek vyhrál turnaj v Litvě, ve svém ročníku je evropskou čtyřkou

Klatovský odchovanec a hráč dorostu LTK Klatovy Šimon Janoušek odšpuntoval novou sezonu tím nejlepším možným způsobem. A to tak, že vyhrál kvalitně obsazený mezinárodní tenisový turnaj Tennis Europe v Litvě ve městě Šiauliai. Talentovaný tenista v pobaltí triumfoval v kategorii do 14 let, přestože je mu stále ještě dvanáct.

Šimon Janoušek (vpravo) vyhrál turnaj v Litvě. | Foto: Milan Janoušek