Šimon Janoušek skončil s reprezentací ČR na mistrovství Evropy družstev čtvrtý

Šimon Janoušek, odchovanec a opora dorosteneckého výběru LTK Klatovy si za své brilantní výkony vysloužil nominaci do reprezentace na tenisové mistrovství Evropy družstev v kategorii do 12 let. Vše ale odstartovalo nejprve kvalifikačními skupinami, které se odehrály ve čtyřech zemích – Francii, Německu, Turecku a České republice, přičemž v každé ze zmiňovaných destinací byly dvě skupiny po čtyřech týmech. Kvalifikace se tedy zúčastnilo dohromady dvaatřicet tenisových družstev.

Šimon Janoušek (na snímku uprostřed) skončil s reprezentací ČR na mistrovství Evropy družstev čtvrtý. | Foto: se svolením Milana Janouška