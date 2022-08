Šimon Janoušek se na mezinárodním turnaji Tennis Europe probojoval až do finále

Je mu teprve jedenáct let, ale už delší dobu sbírá úspěchy jako na běžícím pásu. Tenista Šimon Janoušek, který je odchovancem klatovského oddílu, teď zazářil na mezinárodním turnaji nejvyšší kategorie 1 Tennis Europe do dvanácti let, který se konal od 1. do 5. srpna v jihočeském Písku.

Mladý klatovský tenista Šimon Janoušek. | Foto: Milan Janoušek