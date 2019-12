V neděli 29. prosince se v Dolanech u Klatov uskuteční druhý ročník Silvestrovského běhu ŘAKOM, který pořádá vytrvalý milovník běžeckého sportu Karel Voráček.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Startovné činí 100 Kč. Prezentace je v hostinci v Dolanech na návsi od 9.00 do 9.45 hodin, začátek závodu je naplánován na desátou hodinu dopolední. A to pro všechny kategorie (ženy do 34 let, ženy nad 34 let, muži do 39 let, do 49 let, do 59 let, do 69 let a muži ve věku nad 69 let).