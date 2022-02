Zimní Vorlíky 2022.Zdroj: Karel Voráček

V ženách se stejný kousek povedl i mladičké Vendule Haladové (Atletika Klatovy). Ta ovšem kromě prémie ukořistila i titul nejrychlejší běžkyně Zimních Vorlíků. Druhé Marii Spasové ze Švihova, pro změnu vítězce kategorie žen od 35 do 44 let, nadělila v cíli více než minutu. Moc pěkným třetím místem se může pyšnit Martina Jandová z Atletiky Klatovy.

Velké absolutorium ale zaslouží všichni běžci bez ohledu na konečné umístění. Včetně nestárnoucího Františka Märze z Koutu na Šumavě (ročník 1943). Ten závod dokončil ve výborném čase třiceti sedmi minut. „Akce proběhla zcela bez problémů. Sice hodně foukalo a byla i sněhová přeháňka, ale to nikomu nevadilo. Všichni si závod užili,“ pochvaloval si Karel Voráček. Sám pak popřel, že by nepříliš ideální povětrnostní podmínky poznamenaly výsledné časy závodníků. „Určitě ne. Vítr foukal z boku a do cíle byl spíš v zádech.“

Zimní Vorlíky 2022

Muži do 39 let: 1. Patrik Jung (Jabkoty Kdyně, 17:02), 2. Petr Urban (JSD Chudenice, 17:08), 3. Václav Lorenc (Fit Luby, 17:21), 4. Michal Král (Klatovy, 17:51), 5. Marek Dietl (Nezdice, 18:26), 6. Pavel Salvetr (Klatovy, 18:34), 7. Přemysl Koranda (Atletika Klatovy, 18:55), 8. Pavel Kroupar (ARCH. RUN TEAM, 19:58), 9. Michal Peták (Klatovy, 20:00), 10. Martin Hřebec (Lužany, 22:07), 11. Martin Bešta (Lužany, 26:11).



Muži od 40 do 49 let: 1. Tomáš Görner (Atletika Klatovy, 17:25), 2. Pavel Jílek (Cyklo Malát Klatovy, 18:05), 3. David Janda (SDH Malá Víska, 18:22), 4. Tomáš Peteřík (Hujerojc, 19:40), 5. Zdeněk Špatenka (Sokol Dolany, 23:21), 6. Oldřich Bouda (Rozběháme Klatovy, 24:16).



Muži od 50 do 59 let: 1. Josef Boček (Sokol Dolany, 18:29), 2. Karel Žambůrek (Domažlice, 20:42), 3. Peter Lorenz (Kdyně, 26:17). Muži od 60 do 69 let: 1. Jaroslav Pudil (M2 Sport Bečvář Strakonice, 19:22), 2. Milan Lukačišin (Cyklo Malát Klatovy, 24:14). Muži nad 70 let: 1. František März (Kout na Šumavě, 37:00).



Ženy do 34 let: 1. Vendula Haladová (Atletika Klatovy, 19:27), 2. Martina Jandová (Atletika Klatovy, 21:55), 3. Adéla Strejcová (SAIR. DOJO, 25:12). Ženy od 35 do 44 let: 1. Marie Spasová (Švihov, 20:44), 2. Vendula Fronková (AC Domažlice, 22:12), 3. Ivana Špatenková (Sokol Dolany, 25:58). Ženy nad 45 let: 1. Dagmar Rudolfová (Novákovice, 22:45).

