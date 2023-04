„Minimálně se chceme motat v první trojce,“ prohlásil 46letý jezdec Václav Pech před Valašskou rallye, která startuje v pátek a on na ní obhajuje loňské vítězství.

Pojede opět s vozem Ford Focus WRC, takže nemůže zasáhnout do celkového pořadí mistrovství ČR.

Ještě včera si plnil v Plzni pracovní povinnosti, teď už se prohání po tratích na Valašsku. „Je to honička, ještě cestou jsem pracoval. Ale tak to musí být a vždycky to tak bylo,“ usmíval se Pech.

Jaké pocity máte krátce před startem sezony?

Panuje lehká nervozita, ale to je vždycky, protože přes zimu máme tříměsíční přestávku. Auto bylo rozebrané, vůbec se nezávodilo. Bez lehké nervozity by to nešlo. O to víc se před ostrým startem soustředíme na každý detail.

Takže jste se přes zimu vůbec nesvezl?

Ale jo. Trošku jsem trénoval na sněhu, i když podmínky nebyly ideální. Párkrát jsme se po večerech svezli. To je nejlepší průprava, co může být. Jak se auto chová v padesátikilometrové rychlosti na sněhu, je jako ve 150 na suchém asfaltu. Tak se dá nejvíc naučit, poznat hranici. Ale svezení v závoďáku ničím nenahradíte.

Jako první se jede Valašská rallye, čím je specifická?

Už kolikrát nás tam překvapilo počasí, kdy bylo přes den teplo a svítilo sluníčko, ale ranní teploty se pohybovaly kolem nuly. Bývá tam vlhko, klouže to, tím se vytahává na trať spousta nečistot z rozmoklých krajnic. Stačí ji jen líznout a vyhodíte spoustu bláta na cestu, je to pak nebezpečné.

Má i jiné záludnosti?

Všechny soutěže v úvodu sezony, ještě i Šumava nebo Krumlov, se jezdí po úzkých cestičkách mezi vesničkami, kde se v zimě často ani nesolí, sype se škvárou nebo kamínky a ty tam dlouho zůstávají. Často se svezeme smykem, připomíná to šotolinu. Na jednu stranu to máme rádi, protože se často svezeme smykem.

Co je při takových podmínkách důležité?

Připravujeme různé varianty tuhosti podvozku, to bude hrát v tomhle počasí klíčovou roli, když trať klouže a jsou nízké teploty, potřebujete mít auto měkčí.

Vy opět nemůžete zasáhnout do celkového pořadí mistrovství ČR. Jak se s tím vyrovnáváte?

V první sezoně s fordem jsme tu možnost měli, ale pak se objevily tlaky a zamezili nám v tom. Ale můžeme dál bojovat o vítězství v jednotlivých závodech, to je velká motivace. Máme šanci porážet Kopeckého a spol., minimálně se chceme motat v první trojce.

To je hlavní cíl?

To právě nerad říkám. Musíme počkat až se sezona rozběhne. Každý přes zimu zbrojí, připravuje se. Konkurence (Kopecký, Mareš) bude mít nová auta. I my jsme udělali posun, upravili jsme nějaké věci, máme nový motor, takže ani o našem voze nejde říct, že je starý.

Mohl by se do bojů o špičku zapojit i někdo nový?

Je tam Dominik Stříteský, který bude hodně rychlý, každý rok udělal krůček dopředu. Stejně tak mladý Adam Březík má všechny předpoklady. Budou nás zase trápit víc a víc, možná i porážet. Ale konkurence musí být, aby měly závody správné napětí. Čím víc lidí bude schopných jet o pódium, tím hezčí to bude pro nás i diváky. Propásnete jednu dvě rychlostní zkoušky a najednou jedete o páté místo.

Je právě i tohle jedna z věcí, která vás udržuje ve střehu?

Při rallye musíte být ve střehu pořád, sebemenší ztráta koncentrace znamená výpadek. Nejde povolit, nebo musíte jet hodně pomalu. Nic mezi neexistuje. Ve fotbale odkopnete míč do zámezí a trochu vydechnete, to při rallye nejde, protože auto by šlo přes střechu. Troufnu si říct, že s přibývajícím věkem jsem odolnější, umím lépe rozložit síly. Ale mladí kluci jsou zase dravější, dávají do toho víc rizika.

V říjnu do Česka poprvé zavítá závod mistrovství světa. To vás neláká?

Nene. (rezolutně) Jednak bychom ho nemohli jet s naším autem, a půjčovat si jiné nám nedává kvůli jednomu závodu smysl. Mistrovství světa je pro nás drahá záležitost a zúčastnit se jen proto, abychom si udělali čárku, o to ani moc nestojím.

Teď jste mi nahrál ještě na otázku. Je po letech covidu těžší shánět sponzory?

Je to čím dál tím těžší, ale to jsme říkali už před dvaceti lety. (trpký úsměv) Je to stálý boj o peníze. Ale o to víc mě motivuje a baví, že můžu jezdit ve špičce.

Nevypadá to, že byste se chystal v brzké době končit?

Někdy to asi přijde, ale zatím není důvod, jsme s Petrem v plné síle.