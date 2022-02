Úspěšnost devětadvaceti výher a pouhých patnácti porážek řadí šestnáctiletou sportovkyni na průběžné desáté místo celé soutěže. Zajímavostí je, že žádná z devíti výše postavených hráček není mladší než Helena Sommerová. „Na celostátním žebříčku juniorek je druhá a v kategorii do sedmnácti let celostátní žebříček dokonce vede,“ poznamenal její otec Václav Sommer a doplnil, že Helena zároveň figuruje v kádru obou reprezentačních kategorií.

Je skvělé porážet starší a vyzrálejší hráčky, culí se Sommerová

Na přeborech Prahy v letošní sezoně vyhrála kategorii žen a dorostenek, navíc ovládla smíšenou čtyřhru a ve čtyřhře žen brala stříbro. Kralovala rovněž ve své věkové kategorii do 17 let. Helena Sommerová se navzdory koronavirem omezujícímu sportovnímu životu zúčastnila otevřeného mistrovství Maďarska a Slovenska, kde ve své věkovce U17 uhrála čtvrtfinále soutěže.

Stolní tenistka ze Sušice Helena Sommerová.Zdroj: Česká asociace stolního tenisu a archiv V. Sommera

Svazem reprezentace byla nominovaná na světové turnaje ve Španělsku a Francii, kde za necelých 14 dní bude bojovat o nesmírně cenné body do evropského, ale i světového žebříčku stolních tenistek. Turnaje budou jakousi generálkou na blížící se březnové mistrovství ČR žen, které bude hostit Kutná Hora. Tam byla rodačka ze Sušice jako nejmladší hráčka rovnou importována do hlavní soutěže mezi šestnáctku nejvýše postavených stolních tenistek.

FOTO: Stolní tenisté hráli v Praze, bitva proti Spartě trvala skoro čtyři hodiny

A jak Helena Sommerová piluje formu? Dře jako kůň. „Trénuje ve středisku vrcholového sportu v Praze. Pokud to jde, tak dvojfázově čtyři až pět hodin denně s ohledem ke studiu střední školy,“ prozradil pyšný otec Václav s tím, že její talentované dceři byla také nabídnuta profesionální smlouva do Ostravy a Břeclavi, kde by hrála o přední příčky v soutěži družstev žen České republiky.

V rodinném souboji uspěl mladší ze Sojků. Hrál fakt dobře, uznal bratr Jindřich