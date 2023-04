/FOTOGALERIE/ Na Velký pátek odjely tanečnice DIAMOND DANCE Klatovy na kvalifikační semifinálové kolo od MiA (motion in action) Festivalu do haly plzeňské Lokomotivy. A jak už se stalo zvykem, tak i v centru západních Čech byly Klatovanky velice úspěšné.

DIAMOND DANCE Klatovy na kvalifikačním semifinálovém kole od MiA Festivalu v Plzni na Lokomotivě. | Foto: DIAMOND DANCE Klatovy

„Celkem jsme na soutěž vezli šest choreografií a všechny byly medailové,“ pochvalovala si trenérka a choreografka DIAMOND DANCE Adéla Ženatá.

Dětská věková kategorie (DVK) s choreografií Queens of Africa vybojovala v kategorii hobby Dance show první místo, jejich vystoupení navíc bylo vyhodnoceno jako to nejlepší ve druhém bloku dne. Na medaili nejcennějšího kovu dosáhly také klatovské tanečnice ve věkové kategorii SENIOR (18 až 49 let), které ukázaly svoje pohybové nadání v rámci choreografie Agenti 007.

„V kategorii senior tančí převážně maminky našich dětí a jsou to ty nejlepší lidi, které znám. Nejen, že nám pomáhají a fandí, ale i soutěží a tančí,“ poznamenala s úsměvem Adéla Ženatá z klatovského DIAMOND DANCE.

DIAMOND DANCE Klatovy v Plzni.Zdroj: DIAMOND DANCE Klatovy

Prvním místem se blýsklo i duo DĚTI RÁJE ve složení Simona Bošková a Eliška Kauerová. Druhé duo TRAIN WRECK (Barbora Reitmayerová a Lucie Pašková) skončilo v kategorii hobby O pohár, Contemporary na parádní druhé pozici.

Stejně jako skupinová choreografie Bude svatba miláčku? v podání klatovské kategorie MINI (kategorie hobby Dance show), a juniorská věkové kategorie, která vystoupila s nacvičenou sestavou I will rescue you (hobby Contemporary). Šest choreografií, šest medailí. Taneční akci ve sportovní haly v Plzni na Slovanech si podmanil DIAMON DANCE Klatovy. Na parketách i v hledišti.

