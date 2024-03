Stolní tenisté Klubu stolního tenisu Klatovy mají za sebou (stejně jako všichni ostatní) poslední dva zápasy letošního ročníku regionální divize. Na domácí půdě přivítali favorizovanou Lhůtu a Horní Bělou. Zatímco se sokem z Rokycanska poměrně jednoznačně prohráli, s Horní Bělou se po dramatické a dlouhé bitvě rozešli smírně 9:9. V tabulce nejvyšší soutěže stolních tenistů v Plzeňském kraji obsadili konečnou sedmou příčku.

Muži KST Klatovy mají po sezoně, skončili sedmí. | Foto: KST Klatovy

„Do posledních dvou kol jsme již vstupovali s jistotou konečného sedmého místa, a tak hlavním cílem bylo především sezonu důstojně a s nějakým pěkným výsledkem dohrát. Do obou utkání jsme nastupovali v oslabené sestavě, kdy nás vždy doplnili kluci z béčka. Ráno jsme přes místy sympatický výkon nestačili na kvalitní tým Lhůty a podlehli mu 4:10. Odpoledne s Horní Bělou to byl vyrovnaný mač. Hosté v zápase bojovali o záchranu a na jejich nadšení a bojovnosti to bylo znát. Celou dobu vyrovnaný zápas dospěl nakonec k remíze 9:9, se kterou tak nějak byli spokojeni všichni zúčastnění," hodnotil oba víkendové zápasy kapitán klatovského mužstva Lukáš Zahradník.

Klatovští atleti na republikových šampionátech. Kubátová šestá, Machová pátá

„Letošní ročník jsme tak zakončili na sedmé pozici, která je asi reálným umístěním, vzhledem k často neúplné sestavě. Pro příští rok zkusíme zamakat a věřím, že se posuneme opět ke špičce tabulky, tedy na místa, na která jsme byli v posledních letech zvyklí," dodal. Soutěž bez ztráty jediného bodu vyhrály Horažďovice, které si v posledním dvojkole poradily s céčkem SKUŘE Plzeň i Břasy, a postoupily do třetí ligy. Ze soutěže sestupuje právě plzeňský soupeř Horažďovic a Nezvěstice. Union Plzeň B pak čeká baráž o udržení.

21. kolo: KST Klatovy - TJ Sokol Lhůta 4:10

Sady: 20:34. Míčky: 456:528. Vrchní rozhodčí a rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 2 hodiny a 30 minut. Čtyřhry: 0:2 (Zahradník, Koval - Protiva, Ulbrich 0:3, Jehlík, Šmíd - Michal, Vycudilík 1:3). Sestava a body KST Klatovy: Lukáš Zahradník 3:0, Lukáš Koval 0:3, Martin Šmíd 0:3, Miroslav Jehlík 1:2.

Souboj klatovských volejbalistek? V prvním mači uspělo áčko, ve druhém béčko

22. kolo: KST Klatovy - TJ Sokol Horní Bělá 9:9

Sady: 32:34. Míčky: 596:613. Vrchní rozhodčí a rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 2 hodiny a 50 minut. Čtyřhry: Zahradník, Kesman - Petr Nechutný mladší, Marek Nechutný 2:3, Jehlík, Šmíd - Petr Nechutný starší, Janda 3:2). Sestava a body KST Klatovy: Lukáš Zahradník 3:1, Martin Šmíd 2:2, Karel Kesman 0:4, Miroslav Jehlík 3:1.

Kompletní výsledky 21. a 22. kola regionální divize: SKUŘ Plzeň B - TJ Slavoj Stod 7:10, Union Plzeň B - SK Jiskra Domažlice 1:10, TJ STOTEN Horažďovice - SKUŘ Plzeň C 10:1, TJ Sokol Nezvěstice - TJ Sokol Břasy 2:10, KST Klatovy - TJ Sokol Lhůta 4:10, TJ Sokol Plzeň V. A - TJ Sokol Horní Bělá 6:10, Union Plzeň B - TJ Slavoj Stod 10:8, SKUŘ Plzeň B - SK Jiskra Domažlice 5:10, TJ Sokol Nezvěstice - SKUŘ Plzeň C 10:5, TJ STOTEN Horažďovice - TJ Sokol Břasy 10:5, TJ Sokol Plzeň V. A - TJ Sokol Lhůta 10:4, KST Klatovy - TJ Sokol Horní Bělá 9:9.

Zdroj: ČAST

Klatovská děvčata obsadila na domácím turnaji Českého poháru bronzovou příčku