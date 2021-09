V Sangrenovi bouchly saze ve chvíli, kdy ho zasáhl prudce hozený míček sběračem do rozkroku. Americký tenista v reakci na to nastřelil rozhodčího míčkem, za což byl diskvalifikován.

So tonight I got hit in the nuts by a ball kid toss with a little too much mustard, slapped the wayward ball into the fence, which collided with a refs tushy as he was walking to the other side, resulting in a default.

How’s your evening going? ? pic.twitter.com/Tqe7lOkCLy