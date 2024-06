Klatovský kulturní dům se stane na přelomu června a července dějištěm jubilejního 30. ročníku mezinárodního turnaje O pohár města Klatov. Startovní listiny kolekce tří turnajů hraných na 9 kol (od 29. června do 7. června), kde na jedno kolo připadá jeden hrací den, se pomalu uzavírají.

Mezinárodní Mistr Vojtěch Straka. | Foto: Karel Nováček

Turnaj A – Rodenstock open čítá momentálně čtyřicet účastníků. Velkým favoritem je předloňský vítěz IM (Mezinárodní mistr) Straka. V barvách domácího oddílu Sokol Klatovy bude o dobrý výsledek bojovat Matyáš Roubal.

Matyáš Roubal.Zdroj: Karel Nováček

Turnaj B – Tany open pro šachisty s ELO koeficientem do 2000 je tradičně nejpočetnější, počet účastníků se blíží ke stovce, jako obvykle je v tomto turnaji bez věkových hranic početně významně zastoupena mládež z různých koutů republiky. Turnaj C – memoriál Jaromíra Nováka je určen pro šachisty nad padesát let, v loňském roce měl tento model soutěže úspěšnou premiéru.

Jednotlivá kola turnajů A, B, C mají stanoven začátek na šestnáct hodin, výjimkou bude sedmé kolo v pátek 5. července (od čtrnácti hodin) a závěrečné nedělní devátí kolo (7. července - od 9 hodin). Zajištěn je online přenos z šestatřiceti vybraných předních šachovnic turnajů A, B, C.

V neděli 30. června proběhnou dopoledne tři turnaje v rapid šachu v kategoriích open, mládež a senioři. A na sváteční pátek 5. července se chystá oblíbený večerní turnaj v bleskovém šachu, který je současně přeborem Plzeňského kraje. A samozřejmě dojde také na odreagování šachistů při různých mimošachových aktivitách, které klatovští organizátoři z oddílu Šachklub Sokol Klatovy připravili pro účastníky a jejich doprovod.

Autoři: Milan Fürbacher, Martin Mangl

